Германия ушла от поражения в матче с Испанией

Матч прошёл на стадионе "Эль-Байт" в Эль-Хауре и завершился вничью - 1:1.

На 40-й минуте матча защитник немцев Антонио Рюдигер забил гол, но он был отменён из-за офсайда. Во втором тайме на 62-й минуте счёт открыл нападающий сборной Испании Альваро Мората, для которого этот гол стал 29-м за сборную Испании, что позволило ему сравняться с Фернандо Йерро и разделить с ним 5-ю строчку в списке лучших бомбардиров в истории Красной фурии.

От поражения Германию спас вышедший на замену форвард Никлас Фюллкруг, который отличился на 83-й минуте встречи с передачи Джамала Мусиалы.

После двух туров Испания набрала 4 очка и возглавляет турнирную таблицу группу "E". Далее идут команды Японии и Коста-Рики, которые набрали по 3 очка. В активе сборной Германии только 1 очко.

В третьем туре Испания сыграет против Японии, а Германия встретится с Коста-Рикой. Оба матча пройдут 1 декабря.

28 ноября на ЧМ-2022 в Катаре состоится четыре матча :

12:00, Камерун - Сербия

15:00, Южная Корея - Гана

18:00, Бразилия - Швейцария

21:00, Португалия - Уругвай

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