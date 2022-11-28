Журналист российского независимого издания "Новая газета. Европа" Илья Азар сообщил в соцсетях, что его не пустили на рейс латвийской авиакомпании airBaltic из Берлина в Ригу, несмотря на то, что у него есть выданная Латвией виза категории D, или долгосрочная виза, сообщает "Медуза".
Российского журналиста не пустили на самолет в Ригу, хотя у него была долгосрочная виза
Азар сообщил об инциденте вечером в воскресенье, 27 ноября.
Он указал, что сотрудники аэропорта сослались на правила Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), которые запрещают гражданам России въезжать в Латвию, если у них нет визы категории А или С (аэропортная транзитная виза или долгосрочная виза).
"Все мои объяснения, что вообще-то все ровно наоборот и, наверное, у вас ошибка, упирались в этот текст и некоего начальника в телефонной трубке", - написал Азар.
После российского вторжения в Украину Латвия практически полностью прекратила выдачу виз и видов на жительство российским гражданам. Однако ряд российских граждан, в том числе журналисты, все же сохранили право въезда в Латвию по долгосрочным визам.
Этой осенью Латвия, а также Эстония, Литва и Польша ввели запрет на въезд граждан России по туристическим или краткосрочным визам.
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