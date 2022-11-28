К прививке от гриппа - через непонятную бюрократию

"Исключением является случай, когда этот человек моложе 18 лет или старше 50 лет", - сказала специалист, потому что тогда вакцину можно получить исходя из возраста. Кроме того, эта справка или направление необходимы в бумажном виде, так как такой документ нельзя загрузить в Систему электронного здравоохранения, и посмотреть его онлайн в прививочном кабинете также не получится.