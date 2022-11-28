ВИДЕО ⟩ Бойня в Петербурге. "Зенит" и "Спартак" устроили массовую драку

Конфликт между Квинси Промесом и Вильмаром Барриосом возник после свистка об окончании игрового времени матча в Санкт-Петербурге. В него сразу вмешались Шамар Николсон, Далер Кузяев и другие игроки, и все переросло в потасовку с участием в том числе запасных и работников клубов.

По итогам массовой драки шесть игроков получили красные карточки.

У "Спартака" красные карточки получили Николсон, Александр Соболев, Александр Селихов, а у "Зенита" удаления заработали Барриос, Малком и Родригао.

Основное время матча в Санкт-Петербурге завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти победил "Зенит" - 4:2. Несмотря на поражение, "Спартак" с 13 очками занял первое место в группе B, "Крылья Советов" - вторые с 12 баллами. Две эти команды продолжат выступление в турнире в четвертьфинале "пути РПЛ".

"Зенит" стал третьим и попал в нижнюю сетку плей-офф ("путь регионов"), "Факел" (без очков) вылетел из турнира.

Плей-офф Кубка России стартует в конце февраля.