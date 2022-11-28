Капитан сборной Аргентины Лионель Месси - единственный сейчас из аргентинцев, кто живёт в гостиничном номере один, об этом сообщает издание Olé.
Почему Месси живёт в Катаре один?
Издание сообщает, что соседние от звёздного аргентинца комнаты занимают Николас Отаменди и Родриго Де Пауль с одной стороны и Леандро Паредес и Анхель Ди Мария - с другой.
Следует отметить, что такая ситуация с Месси сложилась впервые за всё его участие в крупных турнирах. На ЧМ-2010 в ЮАР Лионель Месси делил комнату с Хуаном Себастьяном Вероном, а потом всегда жил с Серхио Агуэро.
Дружба Месси и Агуэро началась на чемпионате мира U-20 в Нидерландах. Они и до этого отлично ладили, но именно на том турнире их впервые поселили в одну комнату. Sports.ru пишет, что тренер аргентинцев посчитал, что Агуэро будет полезно пожить с Месси и послушать его рассказы о Европе.
С тех пор они всегда ночевали вместе, вместе садились в автобусе и на соседних креслах в самолёте. Футболисты быстро стали лучшими друзьями, а Месси даже стал крёстным отцом сына Агуэро, который родился в 2009 году.
В конце 2021 года Агуэро завершил карьеру из-за проблем с сердцем. После этого Месси принял решение жить в номере в одиночестве, когда находится в расположении сборной. Так было, например, во время отборов на ЧМ-2022.
Интересно, что из-за всей этой ситуации вратарю Эмилиано Мартинесу приходиться жить с членом тренерского штаба, потому что сборная состоит из 24 футболистов, которые живут в двухместных номерах.
35-летний Месси уже успел отличиться двумя забитыми мячами на чемпионате мира в Катаре. В следующем матче аргентинцам предстоит встретиться с командой Польши. Игра состоится 30 ноября в 21:00.
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