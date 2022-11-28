Почему Месси живёт в Катаре один?

Издание сообщает, что соседние от звёздного аргентинца комнаты занимают Николас Отаменди и Родриго Де Пауль с одной стороны и Леандро Паредес и Анхель Ди Мария - с другой.

Следует отметить, что такая ситуация с Месси сложилась впервые за всё его участие в крупных турнирах. На ЧМ-2010 в ЮАР Лионель Месси делил комнату с Хуаном Себастьяном Вероном, а потом всегда жил с Серхио Агуэро.

Дружба Месси и Агуэро началась на чемпионате мира U-20 в Нидерландах. Они и до этого отлично ладили, но именно на том турнире их впервые поселили в одну комнату. Sports.ru пишет, что тренер аргентинцев посчитал, что Агуэро будет полезно пожить с Месси и послушать его рассказы о Европе.