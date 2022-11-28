За три дня выявлено 829 новых случаев Covid-19, умерли три человека

За последние три дня поступило три сообщения о летальных исходах. Двое умерших были в возрасте 60-69 лет, один человек - в возрасте 90-99 лет.

За три дня сделано 5032 теста на Covid-19, 16,5% из них оказались положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 увеличился с 282,8 до 288,1 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончались 6090 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 962 914 случаев заражения.