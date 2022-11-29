На улицы Риги возвращается забег Санта-Клаусов!

Забег Санта-Клаусов - благотворительная акция, которая пройдет в Риге уже в 15-й раз. Забег начнется в 11:00 в Риге на Домской площади, в Старом городе. Любой, кто купил билет, может принять участие в забеге.

Собранные в этой благотворительной акции средства будут переданы в программу "Мобильный центр здоровья" фонда Ronald McDonald House Charities (RMHC) для детей Латвии. "Мобильный центр здоровья" позволяет детям до 18 лет, живущим в отдаленных регионах Латвии, получить бесплатную медицинскую консультацию рядом с их местом проживания.

С 2010 благодаря программе RMHC "Мобильный центр здоровья" было проведено более чем 51 000 бесплатных консультаций для детей, живущих в сельских районах Латвии.

Латышский RMHC тесно сотрудничает с детской клинической университетской больницей.

Любой желающий может принять участие в забеге Санта-Клаусов, чтобы весело провести время и в духе Рождества помочь собрать средства для поддержания здоровья детей.

Костюм Санта-Клауса (билеты) можно приобрести онлайн через ссылку www.santafunrun.lv или 11 декабря на Домской площади с 9:00 часов по цене 15 евро за костюм. Забег начнется в 11:00, до начала забега будут мероприятия с приглашенными особыми гостями.