Убийство Мартиньша Бункуса: определены заказчик, организатор и исполнитель

В расследовании убийства Бункуса значительную роль сыграло и международное сотрудничество, в том числе как обмен информацией и получение интересующих следствие данных из ряда других стран, так и организация специальных международных следственных рабочих групп, в том числе при поддержке Europol, сообщили в полиции.

Учитывая, что полиция уже не является инициатором процесса и уголовное дело еще не доведено до обвинительного приговора, полиция пока не может публично предоставить более подробную информацию об установленных в процессе расследования фактах и ​​выясненном ходе происшествия.

Rego Trade и убийство Мартиньша Бункуса

Как сообщалось, Ульман и Бабенко были деловыми партнерами. Представители семьи Бункуса ранее уже упоминали имя Ульмана в контексте убийства, а в 2016 году Бункус сам обратился в полицию из-за угрозы убийства, но дело было закрыто.

В 2016 году у Ульмана якобы возникли разногласия с Бункусом в деле о неплатежеспособности SIA Rego Trade. Бункус как администратор неплатежеспособности Rego Trade через суд взыскал с Ульмана и других бывших членов правления компании более миллиона евро.

Мартиньш Бункус был застрелен утром 30 мая 2018 года, когда он проезжал на своей машине мимо Рижского лесного кладбища. Вскоре после убийства рядом с местом происшествия была обнаружена сгоревшая машина с поддельными номерными знаками, предположительно, связанная с убийством.