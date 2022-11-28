Государственная полиция призвала прокуратуру возбудить уголовное дело в отношении четырех человек по делу об убийстве администратора неплатежеспособности и адвоката Мартиньша Бункуса, сообщили в полиции.
Убийство Мартиньша Бункуса: определены заказчик, организатор и исполнитель
В ходе расследования полиция получила и подтвердила доказательства, которые позволили
признать подозреваемыми в уголовном производстве четырех человек - трех граждан Латвии и одного гражданина России.
В ходе расследования получено четкое представление об обстоятельствах преступления и причастных к нему лицах, в том числе о распределении ролей - от заказчика до организатора и исполнителя убийства. Дело состоит из 121 тома.
Видео: Полиция доставляет материалы дела в прокуратуру
Уголовный процесс квалифицируется по нескольким статьям Уголовного кодекса о различных уголовных преступлениях, инкриминируемых лицам в соответствии с составом преступлений.
Лицо 1974 года рождения обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса, а именно: убийство при особо отягчающих обстоятельствах в составе организованной группы, незаконный оборот огнестрельного оружия, составных частей огнестрельного оружия, боеприпасов и разглашение сведений, полученных в досудебном порядке без разрешения следователя или прокурора. Агентству LETA известно, что этот человек является гражданином России.
Лицо 1961 года рождения обвиняется в совершении убийства при особо отягчающих обстоятельствах в составе организованной группы, подстрекательстве к убийству и пособничестве ему.
Агентству LETA известно, что этим человеком является Александр Бабенко.
В отношении лица 1953 года рождения возбуждено уголовное дело за подстрекательство к убийству и убийство при особо отягчающих обстоятельствах в составе организованной группы.
Агентству LETA известно, что этим человеком является бизнесмен Михаил Ульман.
В отношении лица 1970 года рождения возбуждено уголовное дело за убийство при особо отягчающих обстоятельствах в составе организованной группы. Агентству LETA известно, что этим человеком является Аркадий Юдин. В программе TV3 Nekā personīga ранее сообщалось, что Юдин является совладельцем компании A.V.V., основанной в девяностых годах. Президентом компании долгие годы был Геннадий Валягин, осужденный по делу некогда влиятельной группировки Ивана Харитонова. По неофициальным данным, последние годы Юдин был телохранителем и водителем Валягина.
Трое подозреваемых заключены под стражу, к оному применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Как сообщалось, осенью этого года Юдин был освобожден из-под стражи, проведя в тюрьме пару месяцев.
В дополнение к этому уголовному процессу принято решение о возбуждении двух новых уголовных процессов: по факту легализации средств, полученных преступным путем, в крупном размере в составе организованной группы - в отношении лица 1970 года рождения. Второе - за уголовные правонарушения в сфере народного хозяйства в отношении лиц 1961 и 1953 г. р. В настоящее время следствие по этим уголовным делам продолжается.
Галерея: По делу об убийстве Бункуса под арестом также находится бизнесмен Ульман
В расследовании убийства Бункуса значительную роль сыграло и международное сотрудничество, в том числе как обмен информацией и получение интересующих следствие данных из ряда других стран, так и организация специальных международных следственных рабочих групп, в том числе при поддержке Europol, сообщили в полиции.
Учитывая, что полиция уже не является инициатором процесса и уголовное дело еще не доведено до обвинительного приговора, полиция пока не может публично предоставить более подробную информацию об установленных в процессе расследования фактах и выясненном ходе происшествия.
Rego Trade и убийство Мартиньша Бункуса
Как сообщалось, Ульман и Бабенко были деловыми партнерами. Представители семьи Бункуса ранее уже упоминали имя Ульмана в контексте убийства, а в 2016 году Бункус сам обратился в полицию из-за угрозы убийства, но дело было закрыто.
В 2016 году у Ульмана якобы возникли разногласия с Бункусом в деле о неплатежеспособности SIA Rego Trade. Бункус как администратор неплатежеспособности Rego Trade через суд взыскал с Ульмана и других бывших членов правления компании более миллиона евро.
Мартиньш Бункус был застрелен утром 30 мая 2018 года, когда он проезжал на своей машине мимо Рижского лесного кладбища. Вскоре после убийства рядом с местом происшествия была обнаружена сгоревшая машина с поддельными номерными знаками, предположительно, связанная с убийством.
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