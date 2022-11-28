Новая рабочая неделя началась с множества важных новостей. И чтобы вы ничего не пропустили, RUS TVNET собрал все самое главное, что произошло за понедельник, 28 ноября.
ГЛАВНОЕ ЗА 28 НОЯБРЯ ⟩ Арест главы ЦИК, определены заказчики убийства адвоката и почему снесли мост через Зилупе
Новости Латвии:
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) на прошлой неделе задержал председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Берзиню, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.
Государственная полиция призвала прокуратуру возбудить уголовное дело в отношении четырех человек по делу об убийстве администратора неплатежеспособности и адвоката Мартиньша Бункуса, сообщили в полиции.
В середине ноября Служба госдоходов (СГД) сообщила о раскрытии очередного взяточничества на таможне. В этот раз речь идет не о приграничных таможенных пунктах, а о Риге. Работающие в транзитной сфере предприятия предъявляли таможенникам незаконные платежи за различные ежедневные таможенные услуги. Схема была сложной и существовала годами, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения.
Украшение Риги к Рождеству обошлось в неполные 800 000 евро, сообщает Рижская дума.
Госпогранохрана Латвии объясняет, почему 24 ноября этого года был демонтирован бетонный мост на границе Латвии и Беларуси через Зилупе (Синюха в Беларуси).
Это было эмоциональным и импульсивным решением в конце февраля, сразу же после вторжения России в Украину. Опасаясь, что два пятиэтажных арендных дома в дальнем центре Риги снова придется потерять, и не зная, каким после этого может быть путь владельца, было решено построенные в 1939 году дома продать. Еще неполный год назад родившийся в 1946 году в Сибири наследник оба дома подарил единственному сыну, пообещав арендаторам, что дома останутся арендными, ведь внуки же растут! Новый владелец решился на благоустройство зданий. Но началась война.
Из-за снижения влияния Covid-19 на общество государство больше не оплачивает анализы на Covid-19 без направления врача.
Служба государственной безопасности (СГБ) возбудила уголовный процесс в связи с выявленной на каналах Telegram антигосударственной деятельностью лиц, называющих себя "антифашистами Прибалтики".
В Бауске начат один из первых в стране уголовных процессов за вождение в нетрезвом виде, сообщила агентству LETA старший специалист Земгальского регионального управления Государственной полиции Даце Калниня.
За рубежом:
LTG Link, пассажирское транспортное предприятие группы Литовских железных дорог Lietuvos gelezinkeliai (LTG), с 11 декабря начнет регулярное железнодорожное сообщение в Варшаву, сообщила компания.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко никому не доверяет и потрясен неожиданной смертью министра иностранных дел Владимира Макея, поэтому отдал приказ заменить повара, охрану и персонал, заявил российский оппозиционер Леонид Невзлин.
Россияне знают, что не смогут помешать украинским вооруженным силам форсировать Днепр, сообщает Институт изучения войны США (ISW).
Информация о якобы готовящемся нападении Беларуси распространяется с целью запугать украинцев, а такие фейки выгодны России, заявил представитель Главного разведывательного управления Минобороны Украины Андрей Юсов.
Журналист российского независимого издания "Новая газета. Европа" Илья Азар сообщил в соцсетях, что его не пустили на рейс латвийской авиакомпании airBaltic из Берлина в Ригу, несмотря на то, что у него есть выданная Латвией виза категории D, или долгосрочная виза, сообщает "Медуза".
Война Путина с Украиной продолжается девять месяцев. За это время Россию покинуло, в том числе, много людей, которые в разные годы работали с президентом России. Один из них Анатолий Чубайс. Его многолетний советник, психолог и соорганизатор нескольких либеральных партий РФ Леонид Гозман, который был вынужден уехать из РФ после нескольких арестов, в большом интервью Rus.Postimees рассказал о последствиях войны для России, Европы и мира.
Российская сторона намеренно затягивает досмотр судов с украинским зерном, тем самым саботируя договоренность, достигнутую при посредничестве Турции и ООН, заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Интересное чтиво:
Вчера, 27 ноября, в Риге была зажжена главная рождественская елка города. К слову, в нашей столице из стран Балтии елка была зажжена последней. Но это совсем не значит, что она менее красива! Предлагаем взглянуть и на елки соседей и сравнить - какая, на ваш взгляд, лучше?
"Родные привыкли, что меня постоянно надо забирать из полицейских участков", - признается тиктокер и пранкер из Риги Адриан Филимонов. В интервью для рубрики "Знаменитости XXI века: ТИКТОКЕРЫ" он рассказал о своем заработке в TikTok, об опасных шутках и почему его лицо так хорошо знают в полиции.
Футболисты санкт-петербургского "Зенита" и московского "Спартака" устроили массовую драку в конце матча заключительного тура группового этапа Кубка России.
24 ноября в Латвийской национальной библиотеке прошел показ документального фильма "Жизнь, которую мы не выбирали" ("Життя, яке ми не обирали") об истории украинских женщин, которые в результате вторжения России в Украину были вынуждены покинуть свою страну, бежав от войны.
Впервые за 140 лет исследователи запечатлели на фото и видео считавшегося давно вымершим черноголового голубя-фазана (otidiphaps insularis), который появился на острове Фергюсон в Соломоновом море.
В музыкальном угаре подростки слэмятся. В какой-то момент несколько из них оказываются на полу, у кого-то разбит нос. Артист прерывает выступление, в зале включается свет. Охрана уводит пострадавших за сцену - прийти в себя. Символично, что все это происходит во время песни "Спасательный круг".
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