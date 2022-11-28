ГЛАВНОЕ ЗА 28 НОЯБРЯ ⟩ Арест главы ЦИК, определены заказчики убийства адвоката и почему снесли мост через Зилупе

Война Путина с Украиной продолжается девять месяцев. За это время Россию покинуло, в том числе, много людей, которые в разные годы работали с президентом России. Один из них Анатолий Чубайс. Его многолетний советник, психолог и соорганизатор нескольких либеральных партий РФ Леонид Гозман, который был вынужден уехать из РФ после нескольких арестов, в большом интервью Rus.Postimees рассказал о последствиях войны для России, Европы и мира.

Российская сторона намеренно затягивает досмотр судов с украинским зерном, тем самым саботируя договоренность, достигнутую при посредничестве Турции и ООН, заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

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Футболисты санкт-петербургского "Зенита" и московского "Спартака" устроили массовую драку в конце матча заключительного тура группового этапа Кубка России.

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Впервые за 140 лет исследователи запечатлели на фото и видео считавшегося давно вымершим черноголового голубя-фазана (otidiphaps insularis), который появился на острове Фергюсон в Соломоновом море.

В музыкальном угаре подростки слэмятся. В какой-то момент несколько из них оказываются на полу, у кого-то разбит нос. Артист прерывает выступление, в зале включается свет. Охрана уводит пострадавших за сцену - прийти в себя. Символично, что все это происходит во время песни "Спасательный круг".