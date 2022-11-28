Вышел рейтинг самых запрашиваемых в Google звёзд 2022 года

Список, основанный на исследовании голливудского новостного издания CelebTattle, возглавила актриса Эмбер Хёрд. В США её имя запрашивали в среднем 5,6 млн раз в месяц. Вторую строчку рейтинга с 5,5 млн поисковых запросов в месяц занял Джонни Депп.

Нетрудно предположить, что это связано с судебной тяжбой между бывшими супругами, которая привлекла много внимания общественности в первой половине года. Напомним, что Эмбер Хёрд признали виновной в клевете и обязали её выплатить Деппу денежную компенсацию в размере 15 млн долларов.

Третье место по популярности согласно поисковым трендам заняла королева Великобритании Елизавета II (4,3 млн запросов в месяц). В этом году сначала весь мир отмечал 70-летие со дня вступления Елизаветы II на престол, однако вслед за радостным событием пришло печальное - в сентябре королевы не стало.

Рейтинг наиболее запрашиваемых звёзд в поисковике Google в 2022 году :

Эмбер Хёрд (5,6 млн запросов в месяц) Джонни Депп (5,5 млн запросов) Королева Елизавета II (4,3 млн запросов) Том Брэди (4,06 млн запросов) Ким Кардашьян (3,4 млн запросов) Пит Дэвидсон (3,2 млн запросов) Илон Маск (3,19 млн запросов) Уилл Смит (3,15 млн запросов) Милли Бобби Браун (2,78 млн запросов) Зендая (2,71 млн запросов)