Дубль Кудуса принёс Гане первую победу на чемпионате мира

Матч прошёл на стадионе "Эдьюкейшн Сити" в Эр-Райяне и завершился со счётом 3:2 в пользу африканской сборной.

В первом тайме сборная Ганы дважды поразила ворота соперника - Мохаммед Салису отличился на 24-й минуте, а на 34-й преимущество команды удвоил Мохаммед Кудус.

Во второй половине встречи форвард Южной Кореи Чхо Кю Сун в течение трёх минут (58`, 61`) сумел оформить дубль и сравнять счёт. На 68-й минуте дубль на свой счёт записал уже игрок ганцев Мохаммед Кудус, точный удар которого позволил африканцам снова выйти вперёд.

Гана набрала 3 очка и сейчас занимает второе место в группе "H", Южная Корея с одним баллом идет 4-й. Португалия (3 очка) и Уругвай (1) сыграют сегодня в 21:00. В заключительном матче группового этапа корейцы сыграют с португальцами, ганцы - с уругвайцами, обе встречи пройдут 2 декабря.

28 ноября на ЧМ-2022 в Катаре состоится ещё два матча :

18:00, Бразилия - Швейцария

21:00, Португалия - Уругвай

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