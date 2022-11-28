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Дубль Кудуса принёс Гане первую победу на чемпионате мира

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Дубль Кудуса принёс Гане первую победу на чемпионате мира
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Мохаммед Кудус
Мохаммед Кудус Фото: AP/Scanpix

Футболисты сборной Ганы одержали победу над национальной командой Южной Кореи во втором туре группового этапа чемпионата мира-2022.

Матч прошёл на стадионе "Эдьюкейшн Сити" в Эр-Райяне и завершился со счётом 3:2 в пользу африканской сборной.

В первом тайме сборная Ганы дважды поразила ворота соперника - Мохаммед Салису отличился на 24-й минуте, а на 34-й преимущество команды удвоил Мохаммед Кудус.

Во второй половине встречи форвард Южной Кореи Чхо Кю Сун в течение трёх минут (58`, 61`) сумел оформить дубль и сравнять счёт. На 68-й минуте дубль на свой счёт записал уже игрок ганцев Мохаммед Кудус, точный удар которого позволил африканцам снова выйти вперёд.

Гана набрала 3 очка и сейчас занимает второе место в группе "H", Южная Корея с одним баллом идет 4-й. Португалия (3 очка) и Уругвай (1) сыграют сегодня в 21:00. В заключительном матче группового этапа корейцы сыграют с португальцами, ганцы - с уругвайцами, обе встречи пройдут 2 декабря.

28 ноября на ЧМ-2022 в Катаре состоится ещё два матча:

  • 18:00, Бразилия - Швейцария
  • 21:00, Португалия - Уругвай

За ходом чемпионата мира по футболу можно следить здесь!

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