"Европейское 11 сентября". Как агрессия России против Украины сплотила страны НАТО

Чем бы ни закончилась эта война для Украины, Гранд предсказывает, что ситуация в Европе будет оставаться сложной еще многие годы - как с точки зрения геополитики, так и безопасности.

Один из американских чиновников в Брюсселе высказывается еще резче: "То, что совершила Россия, произвело переворот в сознании с точки зрения безопасности по всему миру". Это понимают не только в НАТО, говорит этот чиновник.

Другие демократические страны, в том числе Новая Зеландия, Южная Корея и Австралия считают действия Владимира Путина серьезной угрозой демократическому миропорядку в целом. Есть общее понимание, что если его нападение на Украину окажется безнаказанным, в безопасности не будет больше никто.

По мнению чиновников НАТО, с тех пор как Россия начала вторжение в Украину, у Владимира Путина многое идет совсем не так, как ему хотелось бы Фото: Getty Images

Разумеется, такую точку зрения в мире разделяют не все.

Против Запада и его союзников тоже выдвигаются обвинения - в двойных стандартах и лицемерии: с одной стороны, они спешат защитить Украину и обвинить Россию в военных преступлениях, с другой - самих западных военных в прошлом часто критиковали за нарушения прав человека и военные преступления, например, в Ираке.

И в 2015 году, когда в Европу устремились беженцы из Сирии, их встретили совсем не так гостеприимно, как украинцев, которые бежали от войны с Россией.