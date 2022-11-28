Ким Чен Ын: Северная Корея создаст самое мощное ядерное оружие в мире

"Конечной целью ядерной программы Северной Кореи было обладание абсолютной силой, беспрецедентной в этом веке", - заявил Ким в субботу, 26 ноября, отдав приказ о повышении десятков военнослужащих.

Приказ был издан после того, как Северная Корея "испытала новый тип" межконтинентальной баллистической ракеты 18 ноября.

KCNA сообщило, что новейшая Hwaseong-17 представляет собой гигантскую ракету, которая теоретически способна доставить боеголовку на материковую часть США.

В последнем приказе Ким похвалил разработчиков ракеты и назвал ракету "самым мощным стратегическим оружием в мире", заявив, что это "великолепный скачок вперед в развитии технологии установки ядерных боеголовок на баллистические ракеты".

С разработкой новой межконтинентальной баллистической ракеты Северная Корея продемонстрировала миру «уверенное победное будущее нашего государства, которое продвигается к цели создания сильнейшей в мире армии", - сказал Ким.

Считается, что в этом месяце Северная Корея запустила 30 ракет малой, средней и большой дальности.

Северная Корея также провела активные пуски ракет в октябре, когда одна из них, предположительно межконтинентальная баллистическая ракета, пролетела над Японией, включив предупредительные сирены в северной Японии.

В этом году Северная Корея запустила больше ракет, чем в прошлом.

Спецслужбы США считают, что Северная Корея готовится к своему седьмому ядерному испытанию.

С 2006 года Совет Безопасности ООН принял более десяти резолюций, вводящих новые санкции в отношении Северной Кореи за ее ракетные и ядерные испытания.

В период с 2006 по 2017 год Северная Корея провела шесть ядерных испытаний и пообещала никогда не отказываться от своей ядерной программы.