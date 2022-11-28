Гол-красавец досрочно вывел Бразилию в плей-офф

Матч прошёл на стадионе "Стэдиум 974" в Дохе и завершился минимальной победой бразильцев со счётом 1:0.

Практически весь матч прошёл под преимуществом футболистов сборной Бразилии. Сборная Швейцарии, в свою очередь, за 90 минут не нанесла по воротам соперника ни одного удара.

Бразилец Винисиус Жуниор забил гол на 64-й минуте, но он был отменён из-за офсайда у Ришарлисона. Единственный гол в матче был забит на 83-й минуте, когда Каземиро красивым ударом шведой сумел поразить ворота Яна Зоммера.

По итогам матча Бразилия набрала 6 очков и гарантировала себе выход в плей-офф турнира. Швейцария, у которой 3 очка, осталась на второй строчке группы "G". Сербия и Камерун имеют по одному очку.

В заключительном матче группового этапа бразильцы сыграют с камерунцами, а швейцарцы - с сербами, обе встречи пройдут 2 декабря.

28 ноября на ЧМ-2022 в Катаре состоится ещё один матч :

21:00, Португалия - Уругвай

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