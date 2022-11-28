Португалия стала третьей сборной, которая вышла в плей-офф

Матч проходил на стадионе "Лусаил Айконик" в Лусаиле и завершилась победой португальской команды со счётом 2:0.

Португальцы вышли вперед на 54-й минуте, когда Бруну Фернандеш исполнил заброс к вратарской, а Криштиану Роналду пытался дотянуться до передачи головой, и мяч влетел в сетку. Сначала гол записали на Роналду, однако затем в протокол была внесена фамилия Фернандеша.

Точку в игре уже в компенсированное время поставил всё тот же Бруну Фернандеш, реализовавший пенальти. Он же мог оформить и хет-трик, но в самом конце встречи отправил мяч в штангу уругвайских ворот.

Сборная Португалии набрала 6 очков и вслед за Францией и Бразилией досрочно обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира. Второе место в группе "Н" занимает сборная Ганы (3 очка), третье - Южная Корея (1), четвёртое - Уругвай (1).

В заключительном матче группового этапа корейцы сыграют с португальцами, ганцы - с уругвайцами, обе встречи пройдут 2 декабря.

29 ноября на ЧМ-2022 в Катаре состоится четыре матча :

17:00, Эквадор - Сенегал

17:00, Нидерланды - Катар

21:00, Иран - США

21:00, Уэльс - Англия

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