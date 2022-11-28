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Португалия стала третьей сборной, которая вышла в плей-офф

rus.tvnet.lv
Португалия стала третьей сборной, которая вышла в плей-офф
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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду Фото: AFP/SCANPIX

Футболисты сборной Португалии гарантировали себе выход из группы "H", обыграв во втором туре чемпионата мира в Катаре команду Уругвая.

Матч проходил на стадионе "Лусаил Айконик" в Лусаиле и завершилась победой португальской команды со счётом 2:0.

Португальцы вышли вперед на 54-й минуте, когда Бруну Фернандеш исполнил заброс к вратарской, а Криштиану Роналду пытался дотянуться до передачи головой, и мяч влетел в сетку. Сначала гол записали на Роналду, однако затем в протокол была внесена фамилия Фернандеша.

Точку в игре уже в компенсированное время поставил всё тот же Бруну Фернандеш, реализовавший пенальти. Он же мог оформить и хет-трик, но в самом конце встречи отправил мяч в штангу уругвайских ворот.

Сборная Португалии набрала 6 очков и вслед за Францией и Бразилией досрочно обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира. Второе место в группе "Н" занимает сборная Ганы (3 очка), третье - Южная Корея (1), четвёртое - Уругвай (1).

В заключительном матче группового этапа корейцы сыграют с португальцами, ганцы - с уругвайцами, обе встречи пройдут 2 декабря.

29 ноября на ЧМ-2022 в Катаре состоится четыре матча:

  • 17:00, Эквадор - Сенегал
  • 17:00, Нидерланды - Катар
  • 21:00, Иран - США
  • 21:00, Уэльс - Англия

За ходом чемпионата мира по футболу можно следить здесь!

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