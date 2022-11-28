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Фото ⟩ Крупнейший в мире вулкан начал извергаться на Гавайях

rus.tvnet.lv
Крупнейший в мире вулкан начал извергаться на Гавайях
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Вулкан на Гавайях
Вулкан на Гавайях Фото: U.S. Geological Survey via AP/Scanpix

На Гавайских островах начал извергаться вулкан Мауна-Лоа - крупнейший в мире из действующих. Извержение произошло впервые за 38 лет. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Указано, что лава находится в пределах вершины, и не угрожает населенным пунктам, расположенным на склонах.

С другой стороны, в гавайском Центре наблюдения за вулканами сообщили, что уровень опасности для авиаперелетов в районе извержения поднят до максимального - пепел и вулканическое стекло могут распространяться по воздуху.

Последнее крупное извержение произошло в 1950 году. Тогда лава сошла на 24 км к океану менее чем за три часа.

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