В ЕС приняты правила, которые позволят пассажирам во время полета сидеть в интернете

Указывается, что уже довольно скоро в прошлое уйдет время, когда пассажирам после захода на борт самолета приходится отключаться от внешнего мира. В конце концов, в самолетах есть особая опция - режим полета, который пассажирам нужно активировать во время полета.

Однако теперь европейские авиакомпании смогут предлагать беспроводной интернет 5G, что позволит пассажирам во время полета как осуществлять звонки, так и просто коротать время в интернете.

Связь обеспечит специальное оборудование, которое должно быть в каждом самолете. Так называемый Pico-cell соединит систему борта самолета со спутниками, сигнал с которых будет поставляться каждому конкретному самолету.

Таким образом, будут доступны все функции смартфона - можно будет как звонить и писать СМС-сообщения, так и проверять почту, смотреть видео, играть в игры и так далее. Пассажирам обещают, что они не почувствуют разницы в качестве связи, находясь в воздухе или на земле.