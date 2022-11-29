Евросоюз утвердил новые правила, которые позволят самолетам европейских авиакомпаний использовать мобильный интернет 5G, поэтому скоро можно будет "серфить в интернете" во время полета, сообщает ВВС.
В ЕС приняты правила, которые позволят пассажирам во время полета сидеть в интернете
Указывается, что уже довольно скоро в прошлое уйдет время, когда пассажирам после захода на борт самолета приходится отключаться от внешнего мира. В конце концов, в самолетах есть особая опция - режим полета, который пассажирам нужно активировать во время полета.
Однако теперь европейские авиакомпании смогут предлагать беспроводной интернет 5G, что позволит пассажирам во время полета как осуществлять звонки, так и просто коротать время в интернете.
Связь обеспечит специальное оборудование, которое должно быть в каждом самолете. Так называемый Pico-cell соединит систему борта самолета со спутниками, сигнал с которых будет поставляться каждому конкретному самолету.
Таким образом, будут доступны все функции смартфона - можно будет как звонить и писать СМС-сообщения, так и проверять почту, смотреть видео, играть в игры и так далее. Пассажирам обещают, что они не почувствуют разницы в качестве связи, находясь в воздухе или на земле.
Указывается, что для совершения звонков будет выделена отдельная частота, так как в авиации сфера связи используется уже с 2008 года, однако это делалось для других целей.
Новые требования должны утвердить все страны-участницы ЕС. Затем, когда правила будут ратифицированы, пассажиры смогут использовать смартфоны и в самолетах. По подсчетам Еврокомиссии, это может произойти не позднее июня будущего года.
"5G позволит оказывать инновационные услуги людям и откроет новые возможности для европейских компаний", - прокомментировал нововведение еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бертон.
Ранее похожий план рассматривали и США, однако там регулятор запретил реализовывать его, принимая во внимание соображения безопасности. Правоохранительные органы США отметили, что авиакомпании и экипажи самолетов выступают категорически против мобильной связи во время полетов, и это означает, что авиакомпаниям придется разрабатывать новые правила, которые будут регулировать мобильную связь во время полета.
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