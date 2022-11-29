За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 537 новых случаев заражения Covid-19, получено сообщение о смерти одного зараженного коронавирусом пациента, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
За сутки выявлено 537 новых случаев Covid-19, скончался один человек
За сутки выявлено 537 новых случаев Covid-19, скончался один человек
Вчера поступило сообщение о смерти одного больного Covid-19 в возрасте от 70 до 79 лет.
За это время было выполнено 3448 тестов на Covid-19, 15,6% из них оказались положительными.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 288,1 до 287,2 случая на 100 000 человек.
С начала пандемии в Латвии скончался 6091 инфицированный Covid-19, лабораторно подтвержден 963 451 случай заражения.
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