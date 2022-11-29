За сутки выявлено 537 новых случаев Covid-19, скончался один человек

Вчера поступило сообщение о смерти одного больного Covid-19 в возрасте от 70 до 79 лет.

За это время было выполнено 3448 тестов на Covid-19, 15,6% из них оказались положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 288,1 до 287,2 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончался 6091 инфицированный Covid-19, лабораторно подтвержден 963 451 случай заражения.