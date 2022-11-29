Матч 15-го тура второго по силе дивизиона чемпионата Турции между "Гёзтепе" и "Алтаем" в Измире был прерван из-за беспорядков, сообщает Hurriyet.
ВИДЕО ⟩ В Турции фанат выбежал на поле и избил вратаря угловым флажком
Всё началось с того, что фанаты гостевой команды бросили файер на трибуну хозяев, в результате чего одному из зрителей разбили голову. На поле выехал автомобиль скорой помощи, чтобы забрать раненого фаната "Алтая".
В этот момент один из болельщиков "Гёзтепе" выбежал на поле, вырвал стойку от углового флажка и стал избивать ею голкипера команды соперников Озана Эврима. Ничего не подозревавший игрок получил удар прямо в затылок.
Goztepe vs Altay in Turkey was interrupted after a fan attacked the Altay goalkeeper with the corner flag… 😧pic.twitter.com/ylfsSKmrxM— SPORTbible (@sportbible) November 27, 2022
Сообщается, что голкипер "Алтая", которого атаковал болельщик, был доставлен в больницу с четырёхсантиметровым рассечением головы. Нападавшего же задержали на месте. А беспорядки вынудили судью прекратить встречу.
Но от беспорядков за пределами стадиона это не уберегло. В разных районах Измира произошли драки, применялись колюще-режущие орудия. В результате следственных мероприятий был задержан 21 участник беспорядков.
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