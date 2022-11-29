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ВИДЕО ⟩ В Турции фанат выбежал на поле и избил вратаря угловым флажком

rus.tvnet.lv
В Турции фанат выбежал на поле и избил вратаря угловым флажком
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Фото: AP/Scanpix

Матч 15-го тура второго по силе дивизиона чемпионата Турции между "Гёзтепе" и "Алтаем" в Измире был прерван из-за беспорядков, сообщает Hurriyet.

Всё началось с того, что фанаты гостевой команды бросили файер на трибуну хозяев, в результате чего одному из зрителей разбили голову. На поле выехал автомобиль скорой помощи, чтобы забрать раненого фаната "Алтая".

В этот момент один из болельщиков "Гёзтепе" выбежал на поле, вырвал стойку от углового флажка и стал избивать ею голкипера команды соперников Озана Эврима. Ничего не подозревавший игрок получил удар прямо в затылок.

Сообщается, что голкипер "Алтая", которого атаковал болельщик, был доставлен в больницу с четырёхсантиметровым рассечением головы. Нападавшего же задержали на месте. А беспорядки вынудили судью прекратить встречу.

Но от беспорядков за пределами стадиона это не уберегло. В разных районах Измира произошли драки, применялись колюще-режущие орудия. В результате следственных мероприятий был задержан 21 участник беспорядков.

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