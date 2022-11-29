Пытался угнать BMW и поджечь трактор: в Риге задержан мужчина в неадекватном состоянии

В Риге на улице Андрейостас полиция задержала разгневанного мужчину. В три часа ночи он пытался поджечь трактор, после этого - угнать автомобиль BMW. Прохожие заметили злоумышленника, когда он усаживался за руль чужой машины.

Муниципальная полиция Риги отмечает, что нарушитель признал, что сел не в свою машину. Он пытался угнать ее, но неудачно.

Стражи порядка задержали мужчину, но он не чувствовал своей вины в попытке угона. Полицейским быстро стало ясно, что нарушитель находится в неадекватном состоянии.

Мужчина стал агрессивным и в один момент пытался сбежать, его поймали с применением физической силы. Вел себя агрессивно он и в полицейском автомобиле - ругался и бил ногами по двери.

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