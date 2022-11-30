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Роскошная фотосессия Медведевой и терпение Мерзликина. Как прошла неделя звёзд спорта?

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Роскошная фотосессия Медведевой и терпение Мерзликина. Как прошла неделя звёзд спорта?
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Что нового у звёзд спорта? Давайте заглянем в Instagram и узнаем, чем занимались спортсмены в предыдущие семь дней.

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