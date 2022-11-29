Рижская восточная клиническая университетская больница (RAKUS) готова к "конструктивным компромиссам", однако не подчинится требованию отдельных ЛОР-врачей Латвийского онкологического центра (LOC) "несоразмерно увеличить зарплату за счет других коллег", - сообщила пресс-секретарь больницы Илга Намниеце.
Восточная больница готова к поиску компромисса с ЛОР-врачами онкологического центра
Латвийское телевидение сообщило, что LOC может в ближайшее время потерять сразу трех ведущих ЛОР-специалистов и в связи с этим целое отделение. Врачи готовы уволиться как из-за неконкурентоспособной заработной платы, так и из-за того, что долгое время не получали надлежащего материально-технического обеспечения для работы.
По мнению RAKUS, ситуация в стационаре отражается необъективно и не в полной мере, в частности, "создается впечатление, что речь идет о добавке к зарплате в пару сотен евро и длительном отставании в оснащении новейшими медицинскими технологиями и инструментами, что не соответствует правде".
Намниеце сообщила, что в течение последнего года LOC были поставлены или находятся в процессе доставки новейшие устройства медицинских технологий и инструменты более чем на 7 миллионов евро. Среди них устройство для магнитного резонанса, четыре операционных стола, лапароскопические башни 4K, инфузионные насосы, специальное ЛОР-оборудование и инструменты, линейный ускоритель, аппарат для сцинтиграфии и другое оборудование и приборы.
В свою очередь, заявка на приобретение специализированных операционных микроскопов для ЛОР-хирургии новейшего поколения и специализированных СО2-лазеров для ЛОР-технологий на сумму 240 000 евро совет больницы рассмотрел в ускоренном порядке, и указанное оборудование будет закуплено и доставлено в течение ближайших трех месяцев.
Говоря о зарплате, Намниеце пояснила, что
в данный момент средняя зарплата ЛОР-специалистов LOC, написавших заявление об уходе, превышает 4500 евро до уплаты налогов, однако они потребовали увеличить ее по меньшей мере до 7500 евро до уплаты налогов, что выполнить невозможно.
Намниеце указала, что больница как госпредприятие не может позволить себе столь резкое увеличение зарплат, кроме того, это было бы нечестно по отношению к другим врачам, которые работают с неменьшей нагрузкой и объемом работы и получают сейчас гораздо меньшую зарплату. Она отметила, что апеллирование к интересам пациентов в данном случае наводит на мысль, что пациент в этой ситуации служит как инструмент для утверждения профессиональных амбиций и повышения собственных благ врачей.
В то же время пресс-секретарь добавила, что даже в такой ситуации больница готова к конструктивным переговорам с ЛОР-врачами LOC, подавшими заявления, чтобы найти компромисс и договориться о продолжении трудовых отношений. RAKUS обращает внимание на то, что больница не может уступать перед невыполнимыми требованиями.
В больнице сообщили, что сейчас осуществляются "все необходимые мероприятия", чтобы в случае прекращения трудовых отношений в будущем году была обеспечена забота обо всех онкологических пациентах и ЛОР-отделение могло бы продолжить работу.
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