Восточная больница готова к поиску компромисса с ЛОР-врачами онкологического центра

Говоря о зарплате, Намниеце пояснила, что

в данный момент средняя зарплата ЛОР-специалистов LOC, написавших заявление об уходе, превышает 4500 евро до уплаты налогов, однако они потребовали увеличить ее по меньшей мере до 7500 евро до уплаты налогов, что выполнить невозможно.

Намниеце указала, что больница как госпредприятие не может позволить себе столь резкое увеличение зарплат, кроме того, это было бы нечестно по отношению к другим врачам, которые работают с неменьшей нагрузкой и объемом работы и получают сейчас гораздо меньшую зарплату. Она отметила, что апеллирование к интересам пациентов в данном случае наводит на мысль, что пациент в этой ситуации служит как инструмент для утверждения профессиональных амбиций и повышения собственных благ врачей.

В то же время пресс-секретарь добавила, что даже в такой ситуации больница готова к конструктивным переговорам с ЛОР-врачами LOC, подавшими заявления, чтобы найти компромисс и договориться о продолжении трудовых отношений. RAKUS обращает внимание на то, что больница не может уступать перед невыполнимыми требованиями.

В больнице сообщили, что сейчас осуществляются "все необходимые мероприятия", чтобы в случае прекращения трудовых отношений в будущем году была обеспечена забота обо всех онкологических пациентах и ЛОР-отделение могло бы продолжить работу.