Чемпионат мира по футболу в самом разгаре, но, похоже, уже определилась самая горячая болельщица турнира в Катаре. Все мировые СМИ трубят о хорватской девушке по имени Ивана Кнолль. Давайте с ней познакомимся поближе.
Ивана Кнолль - самая яркая болельщица в Катаре, которая разозлила местных своим нарядом
Черноволосая красотка покорила всех своим вызывающим нарядом на одном из матчей сборной Хорватии. Правда, откровенный костюм в цветах национального флага не всем пришёлся по душе. На Ивану набросились в соцсетях и даже призывали арестовать за то, что она не уважает мусульманские традиции.
На матч Хорватии против Марокко Кнолль пришла в облегающем платье с внушительным вырезом на груди. Если бы девушка была местной, то по законам Катара её бы могли даже посадить в тюрьму.
Местные жители потребовали, чтобы Ивана наряжалась не так откровенно, но девушка слушать не стала и на матч с Канадой заявилась в мини. Вероятно, её горячая поддержка и помогла хорватам обыграть соперников из Северной Америки.
На критику в свой адрес Ивана отвечает, что следует больше внимания уделять организации чемпионата мира в Катаре, а не рассматриванию её фотографий в соцсетях.
Брюнетка прославилась ещё в 2016 году, когда выиграла конкурс красоты в родной стране. После этого она активно путешествовала по миру и представляла Хорватию. Была Ивана и на ЧМ-2014 в Бразилии, и четыре года назад на мировом первенстве в России, но такого внимания, как в Катаре, не получила.
Про Ивану известно мало. Блогерше 30 лет, она родилась во Франкфурте в сентябре 1992-го, училась в частной школе, университетского образования не получила. Она живёт в Майами, часто путешествует и любит фотографироваться. Девушка частая гостья на крутых яхтах и в лучших отелях мира, но личную жизнь она старается не светить.
Кстати, зарабатывает Ивана не только как блогер, но и как предприниматель. Она запустила в производство купальники и мужские плавки в цветах хорватского флага.
Шумиха вокруг хорватки неплохо прокачала её Instagram - у девушки вот-вот будет один миллион подписчиков. И это явно не предел - впереди у хорватов ещё как минимум один матч в Катаре.
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