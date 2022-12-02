Ивана Кнолль - самая яркая болельщица в Катаре, которая разозлила местных своим нарядом

Черноволосая красотка покорила всех своим вызывающим нарядом на одном из матчей сборной Хорватии. Правда, откровенный костюм в цветах национального флага не всем пришёлся по душе. На Ивану набросились в соцсетях и даже призывали арестовать за то, что она не уважает мусульманские традиции.

На матч Хорватии против Марокко Кнолль пришла в облегающем платье с внушительным вырезом на груди. Если бы девушка была местной, то по законам Катара её бы могли даже посадить в тюрьму.

Местные жители потребовали, чтобы Ивана наряжалась не так откровенно, но девушка слушать не стала и на матч с Канадой заявилась в мини. Вероятно, её горячая поддержка и помогла хорватам обыграть соперников из Северной Америки.

На критику в свой адрес Ивана отвечает, что следует больше внимания уделять организации чемпионата мира в Катаре, а не рассматриванию её фотографий в соцсетях.