Саммит НАТО в Бухаресте: "Мы не можем позволить Путину победить"

Военная помощь

Для победы в войне странам НАТО необходимо срочно увеличить объемы производства вооружений, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В интервью изданию Politico он заявил, что невозможно победить на поле боя в долгосрочной перспективе, не инвестируя в производство оружия: "Пока мы сражаемся в битвах сегодняшнего дня, мы должны думать, как мы будем сражаться в завтрашних битвах".

По словам Кулебы, не нужно тратить месяцы на переговоры со странами, которые не хотят по политическим причинам делиться с Украиной вооружением, которое помогло бы ей в войне.

"Вместо того, чтобы рассчитывать на них и тратить месяцы на то, чтобы их убеждать, нужно запускать производство, чтобы мы не попадали в зависимость от капризов третьих стран, у которых есть что-то на складах, но которые не хотят этим делиться", - заявил Кулеба.

Он также уточнил, что больше всего Украина нуждается в системах ПВО, танках и производственных линиях.

В ходе саммита, как ожидается, его участники обсудят увеличение военной помощи, включая системы противовоздушной обороны, боеприпасы, топливо, медикаменты и зимнее снаряжение.

Пока неизвестно, будут ли участники встречи обсуждать возможности расширения поставок наступательного вооружения, о чем настойчиво просит украинская сторона.

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