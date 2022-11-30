Что ожидает в новом 2023 году Черного Водяного Кролика представителей каждого знака Зодиака, попытался спрогнозировать "Клубер".
Гороскоп для каждого знака Зодиака на 2023 год: кого ждет любовь, а кого - богатство?
Овен
Для Овнов грядущий год станет удачным и продуктивным. Главное - упорство и труд, ведь, если приложить достаточно усилий, все задуманное обещает сбыться. Перемены будут только к лучшему, если брать инициативу в свои руки.
Телец
Год обещает быть не самым спокойным, однако успешным. Тельцам будет везти во всех сферах жизни. Врожденное упрямство и трудолюбие помогут достичь желаемого результата.
Близнецы
Для Близнецов наступило время найти собственное счастье. Им легко будут открываться новые возможности, есть вероятность продвижения по карьерной лестнице.
Рак
Значительных перемен не будет, однако в романтических отношениях рекомендуется проявить активность. В этом году, чтобы добиться поставленных целей, придется упорно потрудиться - желательно сообща.
Лев
Год для Львов будет богат знакомствами и событиями. Львы заявят о себе и привлекут внимание публики. В наступившем году они справятся со всем, несмотря на загруженность. Причем еще останется время на личную жизнь.
Дева
Девам тоже обещан насыщенный год. Внимание стоит сосредоточить на накоплении денег, знакомстве с новыми людьми и заключении бизнес-контрактов. Особых неожиданностей на горизонте не предвидится.
Весы
Прекрасный год для воплощения творческих планов. Однако представителей этого знака Зодиака могут ждать досадные промахи, проверка на прочность, которая обратит их внимание на близких и даст повод переосмыслить жизнь в целом.
Стрелец
Стрельцам эксперты рекомендуют исправить ошибки и начать все с чистого листа. Все начинания принесут успех, если приложить максимум усердия. Труд и упорство - то главное, что поможет Стрельцам в 2023 году.
Скорпион
Кролик обещает Скорпионам спокойствие и облегчение, а также захватывающие события. Жизнь будет меняться, а удача будет идти бок о бок со Скорпионами.
Козерог
Семья и работа будут требовать к себе постоянного внимания. Много времени уйдет на разрешение чужих проблем, поэтому придется сосредоточиться на спасении близких от неудач.
Водолей
Сил и энергии у Водолеев в грядущем году будет достаточно. Весьма важно сохранить добрые взаимоотношения с близкими и заводить новых друзей. Особое внимание стоит уделить сфере финансов.
Рыбы
Наступающий год будет для Рыб спокойным и размеренным. Кардинальных изменений ждать не приходится. В целом год пройдет плодотворно. Помимо этого, Рыб может ждать подъем по карьерной лестнице.
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