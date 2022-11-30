Гороскоп для каждого знака Зодиака на 2023 год: кого ждет любовь, а кого - богатство?

Весы

Прекрасный год для воплощения творческих планов. Однако представителей этого знака Зодиака могут ждать досадные промахи, проверка на прочность, которая обратит их внимание на близких и даст повод переосмыслить жизнь в целом.

Стрелец

Стрельцам эксперты рекомендуют исправить ошибки и начать все с чистого листа. Все начинания принесут успех, если приложить максимум усердия. Труд и упорство - то главное, что поможет Стрельцам в 2023 году.

Скорпион

Кролик обещает Скорпионам спокойствие и облегчение, а также захватывающие события. Жизнь будет меняться, а удача будет идти бок о бок со Скорпионами.

Козерог

Семья и работа будут требовать к себе постоянного внимания. Много времени уйдет на разрешение чужих проблем, поэтому придется сосредоточиться на спасении близких от неудач.

Водолей

Сил и энергии у Водолеев в грядущем году будет достаточно. Весьма важно сохранить добрые взаимоотношения с близкими и заводить новых друзей. Особое внимание стоит уделить сфере финансов.

Рыбы

Наступающий год будет для Рыб спокойным и размеренным. Кардинальных изменений ждать не приходится. В целом год пройдет плодотворно. Помимо этого, Рыб может ждать подъем по карьерной лестнице.