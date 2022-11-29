В деле KNAB о закупках ЦИК фигурируют 10 человек

Согласно данным Firmas.lv, зарегистрированное в Екабпилсском крае предприятие принадлежит Леонарду Сурвило и Ренару Каджулису. В 2020 году оборот компании составил 1 118 557 евро, прибыль - 675 055 евро. Данные о деятельности предприятия за 2021 год отсутствуют.

Согласно информации на сайте Бюро по надзору за закупками, SOAAR в начале этого года выиграла конкурс на разработку системы управления и модуля выборов в Сейм на сумму 963 515 евро.

В августе прошлого года компания получила закупку ЦИК об обеспечении IT-услуг на сумму 91 191 евро на выборах Резекненской и Вараклянской дум. Также в этот период предприятие выиграло организованный Управлением по делам гражданства и миграции (PMLP) конкурс на эксплуатацию и техническую поддержку электронного онлайн-регистра избирателей на этих же выборах.

В 2021 году SOAAR получила еще две закупки ЦИК - на суммы 275 370 евро и 154 802 евро.

В 2020 году компания также получала крупные заказы на обслуживание систем регистрации избирателей и выборов от ЦИК и PMLP. Также крупные заказы ЦИК были в 2019 и 2018 годах.

В июле этого года Госконтроль заявил, что в период с 2017 по 2020 год за IT-услуги для ЦИК SOAAR было выплачено более 2,2 млн евро. Чтобы снизить риск зависимости от одного поставщика, ЦИК планировала выкупить у предприятия программное обеспечение для проведения выборов, но столкнулась с нехваткой средств.