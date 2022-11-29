В уголовном процессе, расследуемом Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в отношении закупок, организованных Центральной избирательной комиссией (ЦИК), фигурируют десять человек, в том числе шесть должностных лиц.
В деле KNAB о закупках ЦИК фигурируют 10 человек
Расследование связано с закупками ЦИК в 2021 году. В KNAB сообщили, что 7 ноября начат уголовный процесс по подозрению в возможном мошенничестве в особо крупном размере, злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия, а также в пособничестве преступлениям и фальсификации служебных документов.
22 ноября KNAB провел процессуальные действия. В настоящее время право на защиту имеют десять фигурантов уголовного процесса, в том числе председатель ЦИК и пять других должностных лиц. Меры пресечения, не связанные с лишением свободы, применены к двум лицам - председателю ЦИК и проходящему по делу предпринимателю.
Согласно предусмотренному Уголовно-процессуальным законом порядку 25 ноября бюро обратилось в Сейм с просьбой отстранить от должности председателя ЦИК Кристине Берзиню.
Также KNAB обращает внимание на то, что в ходе досудебного расследования не было обнаружено никаких фактов, которые ставили бы под сомнение легитимность выборов в 14-й Сейм.
Как сообщалось, на прошлой неделе KNAB задержал Берзиню, которую вскоре отпустили. В минувший вторник KNAB также провел процессуальные действия в IT-компании SOAAR, которая в последние годы выиграла крупные закупки госучреждений. Компания и член ее правления фигурируют в уголовном процессе.
Согласно данным Firmas.lv, зарегистрированное в Екабпилсском крае предприятие принадлежит Леонарду Сурвило и Ренару Каджулису. В 2020 году оборот компании составил 1 118 557 евро, прибыль - 675 055 евро. Данные о деятельности предприятия за 2021 год отсутствуют.
Согласно информации на сайте Бюро по надзору за закупками, SOAAR в начале этого года выиграла конкурс на разработку системы управления и модуля выборов в Сейм на сумму 963 515 евро.
В августе прошлого года компания получила закупку ЦИК об обеспечении IT-услуг на сумму 91 191 евро на выборах Резекненской и Вараклянской дум. Также в этот период предприятие выиграло организованный Управлением по делам гражданства и миграции (PMLP) конкурс на эксплуатацию и техническую поддержку электронного онлайн-регистра избирателей на этих же выборах.
В 2021 году SOAAR получила еще две закупки ЦИК - на суммы 275 370 евро и 154 802 евро.
В 2020 году компания также получала крупные заказы на обслуживание систем регистрации избирателей и выборов от ЦИК и PMLP. Также крупные заказы ЦИК были в 2019 и 2018 годах.
В июле этого года Госконтроль заявил, что в период с 2017 по 2020 год за IT-услуги для ЦИК SOAAR было выплачено более 2,2 млн евро. Чтобы снизить риск зависимости от одного поставщика, ЦИК планировала выкупить у предприятия программное обеспечение для проведения выборов, но столкнулась с нехваткой средств.
Как ранее писал журнал Ir, Государственный контроль уже несколько лет предупреждает о том, что ЦИК зависит от поставщика IT-услуг SOAAR, который уже давно предоставляет услуги по проведению выборов и диктует их цены, находясь в монопольном положении.
Сотрудничество с компанией началось при прежнем председателе ЦИК Арнисе Цимдарсе более десяти лет назад, когда была проведена модернизация избирательного процесса. С тех пор компания получала все заказы (в целом 19), связанные с разработкой и обслуживанием систем.
Как пояснила журналу Берзиня, ЦИК - одно из самых маленьких государственных учреждений, у которого нет своего IT-отдела, поэтому оно арендовало системы у SOAAR, но в 2020 году решило постепенно приобрести их в государственную собственность согласно решению Сейма и Кабинета министров.
Берзиня отметила, что ситуация с монополией этой компании беспокоит ЦИК.
"Нам не нравится, что расходы все растут и растут. Это монопольная ситуация - мы зависим от этой компании, и они тоже понимают, что нам некуда деваться. Если мы откажемся от них, у нас не будет альтернативы. Единственным решением тогда будет возвращение на выборах к тетрадкам, как в 1990-е годы", - пояснила председатель ЦИК.
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