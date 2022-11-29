Сборные Нидерландов и Сенегала одержали победы в заключительном туре группового этапа и вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре.
Сборные Нидерландов и Сенегала вышли в плей-офф чемпионата мира
Сборная Нидерландов в заключительном туре группового этапа чемпионата мира обыграла хозяев мундиаля команду Катара. Матч прошёл на стадионе "Эль-Байт" и завершился со счётом 2:0 в пользу оранжевых.
Счёт в матче на 26-й минуте открыл Коди Гакпо, а на 49-й минуте окончательный результат на табло установил Френки де Йонг. Сборная Нидерландов могла сделать счёт в матче разгромным, но на 68-й минуте гол полузащитника Стевена Бергейса был отменён из-за фола в атаке.
Отметим, что Гакпо отличился уже в третий раз на дебютном для себя мировом первенстве. Теперь 23-летний нападающий вместе с французом Килианом Мбаппе и эквадорцем Эннером Валенсией делить первое место в списке бомбардиров ЧМ-2022.
Кроме того, Гакпо догнал Йохана Кройфа по голам на чемпионатах мира. На счету легендарного Кройфа 48 матчей за национальную команду и 33 гола, но на мировом первенстве он участвовал лишь в 1974 году, забив Бразилии и Аргентине (дважды).
В другом матче группы "А" сборная Сенегала обыграла Эквадор и вышла в 1/8 финала со второго места. Матч прошёл на стадионе "Халифа Интернешнл" и завершился со счётом 2:1.
В конце первого тайма сенегальцы открыли счёт, когда Исмаила Сарр реализовал пенальти. В середине второй 45-минутки эквадорцы сравняли после удара Мойсеса Кайседо. Однако уже через две минуты африканцы вновь вышли вперед - отличился Калиду Кулибали.
Сборная Сенегала последний раз выходила в плей-офф ЧМ в 2002 году, где дошла до 1/4 финала. В той команде играл Алиу Сиссе, который сейчас возглавляет команду.
Таким образом, в плей-офф ЧМ-2022 вышли Нидерланды (7 очков) и Сенегал (6 очков). Третью строчку в группе "А" занял Эквадор (4 очка), четвёртый - Катар (0 очков). Сборная Катара забила лишь один гол и проиграла все три матча на турнире, показав худший результат в истории среди хозяев ЧМ.
29 ноября на ЧМ-2022 в Катаре состоятся ещё два матча:
- 21:00, Иран - США
- 21:00, Уэльс - Англия
За ходом чемпионата мира по футболу можно следить здесь!
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