Сборные Нидерландов и Сенегала вышли в плей-офф чемпионата мира

Сборная Нидерландов в заключительном туре группового этапа чемпионата мира обыграла хозяев мундиаля команду Катара. Матч прошёл на стадионе "Эль-Байт" и завершился со счётом 2:0 в пользу оранжевых.

Счёт в матче на 26-й минуте открыл Коди Гакпо, а на 49-й минуте окончательный результат на табло установил Френки де Йонг. Сборная Нидерландов могла сделать счёт в матче разгромным, но на 68-й минуте гол полузащитника Стевена Бергейса был отменён из-за фола в атаке.

Отметим, что Гакпо отличился уже в третий раз на дебютном для себя мировом первенстве. Теперь 23-летний нападающий вместе с французом Килианом Мбаппе и эквадорцем Эннером Валенсией делить первое место в списке бомбардиров ЧМ-2022.

Кроме того, Гакпо догнал Йохана Кройфа по голам на чемпионатах мира. На счету легендарного Кройфа 48 матчей за национальную команду и 33 гола, но на мировом первенстве он участвовал лишь в 1974 году, забив Бразилии и Аргентине (дважды).