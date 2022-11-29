Главное за 29 ноября ⟩ Илью Азара не пустили на рейс airBaltic, необходимость медикоптера и откровения Лободы

Рижская восточная клиническая университетская больница (RAKUS) готова к "конструктивным компромиссам", однако не подчинится требованию отдельных ЛОР-врачей Латвийского онкологического центра (LOC) "несоразмерно увеличить зарплату за счет других коллег", - сообщила пресс-секретарь больницы Илга Намниеце.

В субботу, 26 ноября, вскоре после 3 часов ночи во время патрулирования в Иманте сотрудники муниципальной полиции Риги заметили автомобиль BMW, водитель которого, участвуя в дорожном движении, не обратил внимание на дорожный знак "Уступи дорогу" и не пропустил транспортное средство, двигавшееся по главной дороге.

В минувшие выходные в столицах всех трех стран Балтии поочередно были установлены и зажжены главные рождественские елки. По результатам опросов на сайте и странице в Facebook RUS TVNET - читатели отдали свое предпочтение литовской елке. Но сколько каждая из стран заплатила за главное зимнее украшение города?

За рубежом:

Российская пропаганда продолжает распространять информацию о том, что в Украине "полно нацистов", выкладывая в интернете якобы имеющиеся доказательства. Фактчекинг DW проверил три подобных заявления.

"Ласточки" не будут ходить между Пермью и Екатеринбургом, отменен план запустить поезда Siemens между Барнаулом и Новосибирском. DW о том, как уход немецкого концерна из РФ и санкции ЕС бьют по РЖД.