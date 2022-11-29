До декабря осталось уже не так много времени. О самом важном, что произошло в Латвии и мире за вторник, 29 ноября, RUS TVNET расскажет в нашем ежедневном дайджесте новостей.
Главное за 29 ноября ⟩ Илью Азара не пустили на рейс airBaltic, необходимость медикоптера и откровения Лободы
Новости Латвии:
Большинство членов юридической комиссии Сейма сегодня отклонило поправки к закону об устройстве Кабинета министров, которые предусматривают создание новой должности министра климата и энергетики.
Журналист российского независимого издания "Новая газета. Европа" Илья Азар сообщил в соцсетях, что его не пустили на рейс латвийской авиакомпании airBaltic из Берлина в Ригу, несмотря на то, что у него есть выданная Латвией виза категории D, или долгосрочная виза, сообщает "Медуза". RUS TVNET попросил airBaltic прокомментировать произошедшее.
На бирже Nord Pool в зонах трех стран Балтии среднесуточная цена электроэнергии во вторник, 29 ноября, составит 380,85 евро за мегаватт-час (МВт-ч), или 0,38 евро за киловатт-час (кВт-ч), свидетельствуют данные торговли "на сутки вперед" (day-ahead) на бирже.
Министр сообщения Талис Линкайтс в Twitter высказал мнение, что приобретение билетов на общественный транспорт в Риге усложнится. Rīgas satiksme представило свой взгляд на изменения.
Строительство основной трассы железной дороги Rail Baltica в Латвии может начаться во второй половине будущего года. Об этом во вторник в интервью передаче "900 секунд" телеканала TV3 заявил министр сообщения Талис Линкайтс.
Рижская восточная клиническая университетская больница (RAKUS) готова к "конструктивным компромиссам", однако не подчинится требованию отдельных ЛОР-врачей Латвийского онкологического центра (LOC) "несоразмерно увеличить зарплату за счет других коллег", - сообщила пресс-секретарь больницы Илга Намниеце.
В субботу, 26 ноября, вскоре после 3 часов ночи во время патрулирования в Иманте сотрудники муниципальной полиции Риги заметили автомобиль BMW, водитель которого, участвуя в дорожном движении, не обратил внимание на дорожный знак "Уступи дорогу" и не пропустил транспортное средство, двигавшееся по главной дороге.
В минувшие выходные в столицах всех трех стран Балтии поочередно были установлены и зажжены главные рождественские елки. По результатам опросов на сайте и странице в Facebook RUS TVNET - читатели отдали свое предпочтение литовской елке. Но сколько каждая из стран заплатила за главное зимнее украшение города?
За рубежом:
Российская пропаганда продолжает распространять информацию о том, что в Украине "полно нацистов", выкладывая в интернете якобы имеющиеся доказательства. Фактчекинг DW проверил три подобных заявления.
"Ласточки" не будут ходить между Пермью и Екатеринбургом, отменен план запустить поезда Siemens между Барнаулом и Новосибирском. DW о том, как уход немецкого концерна из РФ и санкции ЕС бьют по РЖД.
Евросоюз утвердил новые правила, которые позволят самолетам европейских авиакомпаний использовать мобильный интернет 5G, поэтому скоро можно будет "серфить в интернете" во время полета, сообщает ВВС.
Сборные Нидерландов и Сенегала одержали победы в заключительном туре группового этапа и вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре.
Лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк рассказал, что после полномасштабного вторжения России в Украину продолжает общаться лишь с одним российским артистом.
Следующим летом впервые в странах Балтии выступит The Weeknd. Концерт состоится 12 августа на Таллиннском певческом поле.
Интересное чтиво:
"Я сразу поняла, что перечеркиваю всю свою карьеру здесь [в России. - Прим. ред.], и для меня она неважна, потому что для меня в первую очередь важны люди", - подчеркнула украинская певица LOBODA (Светлана Лобода) в интервью порталу RUS TVNET.
Гостем программы "Мне только спросить" стал латвийский футболист Виталий Ягодинский, который рассказал о минувшем сезоне в RFS, выступлениях в еврокубках и претензиях к главному тренеру сборной Латвии Дайнису Казакевичу.
Медикам в Латвии обязательно нужен медикоптер (медицинский вертолет), считает вице-президент Латвийского общества врачей, врач-реаниматолог, анестезиолог Роберт Фурманис. Это лишний раз подтвердила тяжелая субботняя авария на трассе Via Baltica, когда пострадавших везли 85 км от Айнажи до Видземской больницы и 100 км до Риги, потеряв в пути так называемый "золотой час" - время, когда человеку можно спасти жизнь. Другого мнения придерживается преподаватель Медицинского колледжа Латвийского университета им. П. Страдиня Рафаэль Циекурс.
Благодаря добросовестному специалисту Отдела защиты детей Эстонии до суда дошло необычное дело: отец и мать полгода давали своим детям наркотические рецептурные препараты.
На прошлой неделе на парламентском инфочасе министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс сделал доклад о состоянии государственной границы с Россией. Он сообщил, что 23-километровый участок, где в 2020 году начали строить забор, закрыт. Сейчас Департамент полиции и погранохраны Эстонии занимается спецтехникой для ведения наблюдения, и все датчики будут установлены в 2024 году.
В 2019 году жительница Литвы совершенно не спеша во время грозы ехала по дорогам Новосибирска, как вдруг в ее автомобиль ударила молния. Такой же инцидент пережил житель Вильнюса Хенрик, который поделился рассказом о произошедшем, сообщает портал 15min.
Соцсети, похоже, заполонили видео с танцами актрисы Дженны Ортеги в роли Уэнсдей - культового персонажа из "Семейки Аддамс" и только вышедшего нового сериала от Netflix, посвященного именно этой героине. Рассказываем, что за сериал, а также кто такая Дженна.
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