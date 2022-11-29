Ашераденс: правительство хочет привлекать капитал частным предприятиям

Правительство планирует разработать стратегию и конкретный план действий по развитию рынка капитала в Латвии, что даст частным компаниям доступ к капиталу, необходимому для значительного роста, сообщил депутат. В качестве одного из примеров привлечения капитала можно привести размещение акций частных компаний на фондовой бирже.

Ашераденс также надеется, что на заседании Сейма 1 декабря будут приняты поправки о создании нового Министерства климата и энергетики и введении должностей вице-министров.

На вопрос о возможности для компаний с государственным капиталом размещать до 20% своих акций на фондовой бирже, упомянутой в проекте декларации, Ашераденс ответил, что обсуждение этого вопроса будет продолжено. У "Объединенного списка" по этому вопросу другая точка зрения.

Ашераденс сообщил, что переговоры также ведутся по вопросам экономического развития и еще продолжатся по проблемам образования. Политик также сообщил, что начата работа над коалиционным договором.

Говоря о планируемом повышении тарифа оператора системы распределения природного газа Gaso, Ашераденс заявил, что это недавнее заявление компании, которое он не может комментировать.