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Ашераденс: правительство хочет привлекать капитал частным предприятиям

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Ашераденс: правительство хочет привлекать капитал частным предприятиям
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Депутат Сейма, один из лидеров "Нового Единства" Арвилс Ашераденс.
Депутат Сейма, один из лидеров "Нового Единства" Арвилс Ашераденс. Фото: Zane Bitere / LETA

В декларации правительства содержится обязательство способствовать возможностям привлечения капитала частными компаниями, сообщил агентству LETA один из лидеров "Нового Единства" Арвил Ашераденс.

Правительство планирует разработать стратегию и конкретный план действий по развитию рынка капитала в Латвии, что даст частным компаниям доступ к капиталу, необходимому для значительного роста, сообщил депутат. В качестве одного из примеров привлечения капитала можно привести размещение акций частных компаний на фондовой бирже.

Ашераденс также надеется, что на заседании Сейма 1 декабря будут приняты поправки о создании нового Министерства климата и энергетики и введении должностей вице-министров.

На вопрос о возможности для компаний с государственным капиталом размещать до 20% своих акций на фондовой бирже, упомянутой в проекте декларации, Ашераденс ответил, что обсуждение этого вопроса будет продолжено. У "Объединенного списка" по этому вопросу другая точка зрения.

Ашераденс сообщил, что переговоры также ведутся по вопросам экономического развития и еще продолжатся по проблемам образования. Политик также сообщил, что начата работа над коалиционным договором.

Говоря о планируемом повышении тарифа оператора системы распределения природного газа Gaso, Ашераденс заявил, что это недавнее заявление компании, которое он не может комментировать.

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