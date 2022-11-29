Сборные Англии и США вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре.
Англия и США идут дальше. Стали известны первые пары плей-офф
Сборная Англии в заключительном туре группового этапа чемпионата мира обыграла команду Уэльса. Матч прошёл на стадионе "Ахмед бин Али" и завершился со счётом 3:0 в пользу англичан.
В первом тайме команды не забили голов. Во втором за две минуты англичане реализовали два момента. Вначале на 50-й минуте счёт со штрафного открыл Маркус Рэшфорд, а на 52-й преимущество удвоил Фил Фоден. На 68-й минуте Рэшфорд оформил дубль и установил итоговый счёт в игре.
Отметим, что на счету 25-летнего Рэшфорда теперь три гола на ЧМ - он догнал в списке лучших бомбардиров Коди Гакпо (Нидерланды), Килиана Мбаппе (Франция) и Эннера Валенсию (Эквадор).
В другом матче группы "В" сборная США обыграла Иран и также завоевала путёвку в 1/8 финала. Матч прошёл на стадионе "Аль-Тумама" и завершился со счётом 1:0. Автором единственного мяча стал Кристиан Пулишич, отличившийся на 38-й минуте.
Таким образом, сборная Англии вышла в плей-офф турнира с первого места группы "В" - 7 очков. Второе место в группе заняла сборная США - 5 очков, третье место у Ирана - 3 очка, а четвёртое у Уэльса - 1 очко.
В 1/8 финала Англия сыграет с Сенегалом (4 декабря), а сборная США встретится с Нидерландами (3 декабря).
30 ноября на ЧМ-2022 в Катаре пройдёт четыре матча:
- 17:00, Австралия - Дания
- 17:00, Тунис - Франция
- 21:00, Саудовская Аравия - Мексика
- 21:00, Польша - Аргентина
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