Президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинскими спортсменами, являющимися послами фандрейзинговой платформы United24.
Зеленский встретился с Усиком, Шевченко и Свитолиной
На встрече с Владимиром Зеленским в Киеве были экс-футболист Андрей Шевченко, боксёр Александр Усик, американский астронавт Скотт Келли, а с помощью видеосвязи присоединились теннисистка Элина Свитолина, американский актёр Лив Шрайбер и историк Тимоти Снайдер.
Участники встречи обсудили запуск фандрейзинга на генераторы для больниц. Их нужно более 1000 единиц. Сейчас из-за постоянных ударов по энергетической инфраструктуре украинские врачи вынуждены оперировать при свете фонариков.
"Мы объединяем свои усилия, чтобы собрать средства на генераторы для больниц. Сегодня украинские врачи оперируют при свете фонариков. Мы должны помочь этим мужественным мужчинам и женщинам делать свою работу. Работу, которая спасает жизнь. Присоединяйтесь к сбору! Желаю всем добра!" - написал Усик на своей странице в Instagram.
27 ноября был записан ролик с участием Андрея Шевченко, Александра Усика и Скотта Келли, демонстрирующий знаковые места Киева в условиях отключения электроэнергии. Шевченко рассказал, что впервые в жизни видел главный стадион страны - НСК "Олимпийский" - в полной темноте.
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась планами проведения благотворительного вечера, одной из ключевых целей которого будет сбор средств на генераторы.
Легендарный астронавт и рекордсмен по времени пребывания в космосе Скотт Келли, который впервые приехал в Украину, сообщил, что во время съёмок в больнице "Охматдет" пообщался с украинскими детьми.
"Эти дети были ранены во время российских ракетных атак. Я поражён силой духа этих детей", - отметил Келли.
Со своей стороны Александр Усик рассказал о мероприятии в Лос-Анджелесе, во время которого гранитный отпечаток его боксерской перчатки был продан на благотворительном аукционе за 100 тысяч долларов США. Затем неизвестный покупатель попросил подарить эту вещь президенту Украины.
Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе отметил, что сегодня важно поддержание внимания к Украине и понимание того, что на территории нашей страны продолжается полномасштабная война.
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