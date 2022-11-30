Зеленский встретился с Усиком, Шевченко и Свитолиной

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась планами проведения благотворительного вечера, одной из ключевых целей которого будет сбор средств на генераторы.

Легендарный астронавт и рекордсмен по времени пребывания в космосе Скотт Келли, который впервые приехал в Украину, сообщил, что во время съёмок в больнице "Охматдет" пообщался с украинскими детьми.

"Эти дети были ранены во время российских ракетных атак. Я поражён силой духа этих детей", - отметил Келли.

Со своей стороны Александр Усик рассказал о мероприятии в Лос-Анджелесе, во время которого гранитный отпечаток его боксерской перчатки был продан на благотворительном аукционе за 100 тысяч долларов США. Затем неизвестный покупатель попросил подарить эту вещь президенту Украины.

Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе отметил, что сегодня важно поддержание внимания к Украине и понимание того, что на территории нашей страны продолжается полномасштабная война.