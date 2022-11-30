Бриедис: "Бесплатно натренирую Джошуа так, что он нокаутирует Усика"

"Я готов драться где угодно и когда угодно. Поэтому я посетил вечер бокса на Sky Sports. Я хочу доказать миру, что первый тяжёлый вес - очень интересный дивизион. Что касается супертяжёлого веса, то если Усик меня позовёт - я приду. Мне просто нужна цель. Если у меня есть цель, то я иду к ней и добиваюсь её.

Я взорву Англию тремя прекрасными боями, которые дома у телевизоров придёт смотреть вся страна. И покажу, что Латвия и Англия - это очень сильные боксёрские страны. Может быть, я плохо говорю, но хорошо боксирую", - сказал Бриедис в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, боксёры встречались в январе 2018 года, когда Усик победил Бриедиса в полуфинале боксёрской Суперсерии и отобрал у него титул WBC в первом тяжёлом весе.

Также 37-летний Бриедис уверен, что смог бы помочь британскому боксёру Энтони Джошуа одержать победу над Александром Усиком.

"Пускай Джошуа приезжает ко мне, либо я сам к нему приеду и покажу всё, что я знаю и умею. Если Усик боится боя со мной, то пускай даст ещё один реванш Джошуа. Конечно, он боится, так что я готов бесплатно помочь Эй Джею. Я действительно могу это сделать. Я бесплатно натренирую Энтони так, что он нокаутирует Усика в девятом раунде", - сказал Бриедис в интервью YouTube-каналу SecondsOut.

В августе Усик одержал победу над Джошуа раздельным решением судей и защитил титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF. В их первом поединке Усик выиграл единогласным решением судей.