Матч чемпионата мира по футболу впервые в истории рассудит женщина

Фраппар станет первой в истории женщиной, которая обслужит матч мужского чемпионата мира в качестве главного судьи.

В роли ассистенток Стефани выступят Неуза Бэк из Бразилии и Карен Диас Медина из Мексики. Четвёртым рефери станет Саид Мартинес из Гондураса.

Ранее на ЧМ в Катаре 38-летняя француженка работала четвёртым арбитром во встрече первого тура группового этапа Польша - Мексика (0:0).

Матч Германии и Коста-Рики пройдёт 1 декабря на стадионе "Аль-Байт" в Эль-Хауре (начало - в 21:00). В этой встрече с большой долей вероятности определится участник плей-офф.

Коста-Рика на данный момент имеет три очка и занимает третью строчку в группе "Е". Германия (1 очко) замыкает турнирную таблицу. В другом матче этой группы сыграют сборные Испании (4 очка) и Японии (3).

Напомним, что Фраппар уже попала в историю как - первая женщина-арбитр во французской Лиге 2 (2014), Лиге 1 (2019), в Суперкубке Европы (2019, "Ливерпуль" - "Челси"), на групповом этапе Лиги чемпионов (с 2020-го, за три года - два матча), в отборочном этапе чемпионата мира (2021), на Евро-2020 (была 4-м рефери).