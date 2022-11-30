Большой пожар на ТЭЦ в Перми

"Поступило сообщение о пожаре на ТЭЦ-9. Горит кровля котло-турбинного цеха. Информация оперативная. На месте работают 79 человек, 23 единицы техники. Пожар еще не локализован", - пишет пресс-служба МЧС.

По словам одного из сотрудников ТЭЦ, которые приводит Telegram-канал Baza, возгорание произошло "или в маслосистеме регулирования ТГ-10 (турбогенератора) или на переднем подшипнике ТГ-10".

В свою очередь, экстренные службы сообщают, что пожар на ТЭЦ-9 в Перми произошел из-за ремонтных работ на кровле одного из цехов. По их словам открытое горение ликвидировано.

В пожаре на ТЭЦ-9 в Перми один человек погиб, двое пострадали, пишет Telegram-канал "Медуза" со ссылкой на краевой Минздрав.

Кроме того, в среду утром, 30 ноября, в Брянской области загорелись резервуары с нефтепродуктами.

"На месте работают пожарно-спасательные расчеты. Площадь пожара составляет 1800 кв. м. К тушению привлечено более 80 человек и 30 ед. техники, в том числе пожарный поезд. Дополнительно направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Брянской области", - написал губернатор региона Александр Богомаз.

Пожар начался ночью на резервуарах с нефтепродуктами в Суражском районе Брянской области, которая граничит с Украиной (этот район относительно далеко от границы).

Губернатор Александр Богомаз не выдвинул версий, что могло стать причиной пожара.

Он оценил площадь пожара 1 800 квадратных метра. Утром прокремлевское информационное агентство со ссылкой на экстренные службы сообщило, что площадь, охватившего резервуар с дизельным топливом, составляет 4 000 квадратных метров, то есть увеличилась вдвое.

Пожар уже локализован, сообщил утром губернатор.

Ряд Telegram-каналов и российских СМИ утверждают, что пожар начался из-за того, что по резервуару попал неустановленный боеприпас, сброшенный с беспилотника.