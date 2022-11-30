Пожар на площади 100 квадратных метров произошел в Перми на ТЭЦ-9. Над городом видны огромные клубы дыма, об этом сообщает Telegram-канал "Новая газета Европа".
Большой пожар на ТЭЦ в Перми
"Поступило сообщение о пожаре на ТЭЦ-9. Горит кровля котло-турбинного цеха. Информация оперативная. На месте работают 79 человек, 23 единицы техники. Пожар еще не локализован", - пишет пресс-служба МЧС.
По словам одного из сотрудников ТЭЦ, которые приводит Telegram-канал Baza, возгорание произошло "или в маслосистеме регулирования ТГ-10 (турбогенератора) или на переднем подшипнике ТГ-10".
В свою очередь, экстренные службы сообщают, что пожар на ТЭЦ-9 в Перми произошел из-за ремонтных работ на кровле одного из цехов. По их словам открытое горение ликвидировано.
В пожаре на ТЭЦ-9 в Перми один человек погиб, двое пострадали, пишет Telegram-канал "Медуза" со ссылкой на краевой Минздрав.
Кроме того, в среду утром, 30 ноября, в Брянской области загорелись резервуары с нефтепродуктами.
"На месте работают пожарно-спасательные расчеты. Площадь пожара составляет 1800 кв. м. К тушению привлечено более 80 человек и 30 ед. техники, в том числе пожарный поезд. Дополнительно направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Брянской области", - написал губернатор региона Александр Богомаз.
Пожар начался ночью на резервуарах с нефтепродуктами в Суражском районе Брянской области, которая граничит с Украиной (этот район относительно далеко от границы).
Губернатор Александр Богомаз не выдвинул версий, что могло стать причиной пожара.
Он оценил площадь пожара 1 800 квадратных метра. Утром прокремлевское информационное агентство со ссылкой на экстренные службы сообщило, что площадь, охватившего резервуар с дизельным топливом, составляет 4 000 квадратных метров, то есть увеличилась вдвое.
Пожар уже локализован, сообщил утром губернатор.
Ряд Telegram-каналов и российских СМИ утверждают, что пожар начался из-за того, что по резервуару попал неустановленный боеприпас, сброшенный с беспилотника.
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