Мы на пути к цензуре? Латвийские кинотеатры предупреждают зрителей о "ЛГБТ-теме" в мультфильме

Представитель кинотеатра Gaisma (Валмиера) сообщил TVNET, что описание фильма предоставляет дистрибьютор Latvian Theatrical Distribution. Связаться с представителями дистрибьютора TVNET не удалось. В свою очередь представитель кинотеатра Forum Cinemas по телефону заявил, что размещение предупреждения было инициативой самого кинотеатра. После заявления Арманевой о жалобах, поступивших от родителей, было принято решение о размещении предупреждения. Это не первый случай, когда Forum Cinemas получает жалобы от родителей на содержание фильмов - некоторые были получены о насилии.

Кристине Матиса из Национального центра кино отмечает, что в Латвии закона об этом нет. Содержание фильма классифицируется в соответствии с Правилами классификации фильмов, где конкретных указаний на тему ЛГБТ не имеется. Информация о содержании фильма остается на усмотрение дистрибьютора и кинотеатра.

Постановление Кабинета министров № 587 (Правила классификации фильмов) определяет критерии и процедуры, по которым кинопрокатчики классифицируют распространяемые фильмы в соответствии с индексами классификации. Эти индексы присваиваются всем фильмам, распространяемым на территории Латвии. Фильмы могут быть предназначены для широкой аудитории или для лиц в возрасте 7+, 12+, 16+ или 18+. Целью классификации фильмов является защита детей от вредного содержания и информирование родителей или опекунов о вредном содержании фильмов.

Мультфильм "Странный мир" входит в категорию 7+. В соответствии с регламентом к содержанию фильма применяются ограничения на распространение контента, проблемные темы трактуются разумно и подходящим для детей образом, в фильме допускается обнаженная натура без сексуального контекста и допустимы некоторые косвенные отсылки к сексуальному поведению.