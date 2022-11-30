Полиция задержала водителя грузовика в сильном опьянении

Вчера около 16:30 Госполиция получила информацию о том, что в Салацгривской волости Лимбажского края на шоссе Рига - Айнажи водитель грузового автомобиля DAF агрессивно ведет себя на дороге и, возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники группы реагирования Западновидземского участка Видземского регионального управления Государственной полиции выехали в указанное место и остановили автомашину.

Проверка показала, что мужчина 1966 года рождения управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель грузовика задержан и доставлен в изолятор временного содержания. В данном случае преступление было совершено на чужом транспортном средстве, поэтому ожидается, что его стоимость будет взыскана с виновника, указала Розите.

Государственная полиция напоминает, что 25 ноября вступили в силу поправки к Уголовному закону, предусматривающие уголовную ответственность за вождение в состоянии опьянения более 1,5 промилле или под воздействием наркотических, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ. Ранее за эти нарушения предусматривалась административная ответственность.

Госполиция благодарит людей, которые сообщают о подозрительных водителях, и призывает не оставаться равнодушными.