Президент России Владимир Путин в очередной раз сообщил, что необходимо добиться того, чтобы россияне больше не жили в трущобах - устаревшем и аварийном жилье. Такое требование Путин регулярно повторяет вот уже 15 лет, пишет The Insaider.
Путин снова призвал переселить людей из трущоб. Он "решает" эту проблему уже 15 лет
"Нужно из трущоб людей выселять, с опережением идет расселение граждан из аварийного фонда", - заявил Путин на совещании с представителями регионов.
Он отметил, что благоустройство городов и поселков - чувствительная тема, однако "жители России уже сейчас своими глазами видят позитивные изменения".
Впервые об аморальности существования трущоб Путин заявил еще в 2007 году: "Невнимание государства к этим проблемам вообще считаю аморальным. Не может страна с такими резервами, накопленными за счет нефтегазовых доходов, мириться с тем, что миллионы ее граждан живут в трущобах", - заявил он 15 лет назад.
С тех пор вопрос о проблеме трущоб он поднимал регулярно.
В 2012 году он заявил, что "нужно вытащить людей из трущоб, в конце концов", а год спустя: "В первую очередь необходимо людей вытащить из трущоб".
В 2020 году он говорил об этой проблеме минимум дважды. В 2021 году он снова поднял этот вопрос, заявив: "Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб".
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