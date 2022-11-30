Путин снова призвал переселить людей из трущоб. Он "решает" эту проблему уже 15 лет

"Нужно из трущоб людей выселять, с опережением идет расселение граждан из аварийного фонда", - заявил Путин на совещании с представителями регионов.

Он отметил, что благоустройство городов и поселков - чувствительная тема, однако "жители России уже сейчас своими глазами видят позитивные изменения".

Впервые об аморальности существования трущоб Путин заявил еще в 2007 году: "Невнимание государства к этим проблемам вообще считаю аморальным. Не может страна с такими резервами, накопленными за счет нефтегазовых доходов, мириться с тем, что миллионы ее граждан живут в трущобах", - заявил он 15 лет назад.

С тех пор вопрос о проблеме трущоб он поднимал регулярно.

В 2012 году он заявил, что "нужно вытащить людей из трущоб, в конце концов", а год спустя: "В первую очередь необходимо людей вытащить из трущоб".

В 2020 году он говорил об этой проблеме минимум дважды. В 2021 году он снова поднял этот вопрос, заявив: "Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб".