Видео ⟩ Происшествие в Плявниеках: Водитель BMW X5 протаранил несколько машин и уехал

Как видно на видео, BMW на перекрестке врезается в Mitsubishi. В свою очередь, водитель находящегося на соседней полосе Volkswagen остановился, чтобы задержать уезжающую BMW, но сделать это не удалось.

Более того, покидая место происшествия, BMW зацепила бусик Volkswagen. На большой скорости водитель пересек перекресток на красный свет и скрылся. По словам очевидцев, после этого упомянутая BMW совершила еще одну аварию.

Портал TVNET связался с Государственной полицией, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

В полиции указали, что в среду, 30 ноября, по предварительной информации, водитель BMW в Риге в нескольких местах в микрорайоне Плявниеки столкнулся с другими автомобилями и сбежал с места происшествия.

Однако вскоре сотрудникам стоянки удалось задержать водителя еще до прибытия стражей порядка. Сотрудники полиции проверили водителя на алкогольное опьянение и констатировали, что он не пил, однако его доставили в медучреждение для проведения экспертизы, чтобы установить, не управлял ли он автомобилем под воздействием наркотиков.

За совершение аварий и оставление мест происшествия начаты несколько административных процессов.

Комментаторы в соцсетях заметили, что номерные знаки BMW совпадают с номерами машины, которую можно увидеть в Instagram у пользователя pawa_smit. Сам владелец машины вступил в дискуссию и указал, что машина действительно принадлежит ему, однако его за рулем в тот момент не было.