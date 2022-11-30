Сборная Австралии обыграла Данию и впервые с 2006 года вышла в плей-офф

Австралийцы в заключительном матче группового турнира обыграли сборную Дании со счётом 1:0. Единственный гол в этом матче на 60-й минуте забил Мэтью Леки. Он влетел в штрафную, раскачал защитника датчан Йоакима Меле и идеально пробил под дальнюю штангу.

В другом матче группы "D" сборная Франции, которая уже после второго тура гарантировала себе попадание в плей-офф, уступила команде Туниса со счётом 0:1. На протяжении всего матча африканская сборная владела небольшим преимуществом и смогла его реализовать в виде забитого мяча на 58-й минуте - автором гола стал нападающий Вахби Хазри.

После этого Тунис отошёл в оборону и играл на контратаках. На 90+8-й минуте Антуан Гризманн сравнял счёт, но взятие ворот было отменено после вмешательства VAR.

Таким образом, сборная Франции с 6 очками вышла в плей-офф с первого места, а второй стала команда Австралии (6), уступившая действующим чемпионам мира по дополнительным показателям. Сборная Туниса набрала четыре очка и заняла третье место в группе. Датчане закончили турнир на четвёртом месте в группе, набрав в трёх матчах только 1 очко.

В 1/8 финала французы 4 декабря сыграют против команды, занявшей второе место в группе "С" (Польша, Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика), а Австралия 3 декабря встретится с победителем этой группы.

30 ноября на ЧМ-2022 в Катаре пройдёт ещё два матча :

21:00, Польша - Аргентина

21:00, Саудовская Аравия - Мексика

За ходом чемпионата мира по футболу можно следить здесь!