Роналду получил предложение, от которого не отказываются

По данным газеты, форвард близок к подписанию контракта сроком на 2,5 года. За это время он сможет заработать полмиллиарда евро, в эту сумму включены зарплата и рекламные доходы.

В Саудовской Аравии уверены, что переход Роналду в "Аль-Наср" поспособствует популяризации футбола в стране и за её пределами. Шансы на переход португальца в "Аль-Наср" оцениваются как высокие, так как ни одна команда в Европе и Северной Америке даже близко не приблизилась к предложению, сделанному арабским клубом.

Напомним, 22 ноября "Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Криштиану Роналду. Соглашение действовало до лета 2023 года с возможностью продления ещё на год. Таким образом, 37-летний нападающий остался без клуба в преддверии ЧМ-2022 в Катаре.

Ранее Роналду дал большое интервью журналисту Пирсу Моргану, которое вызвало скандал. В нём футболист подверг резкой критике руководство "Манчестер Юнайтед" и внутренние процессы в клубе, заявив, что уровень организации там серьёзно отстаёт от "Реала" и "Ювентуса".

Также португалец заявил, что из него сделали "козла отпущения" за провальные результаты "МЮ" в нынешнем сезоне, что они с главным тренером команды Эриком тен Хагом не уважают друг друга, а также что он шокирован отсутствием улучшений в клубе с момента ухода из него в 2009 году.