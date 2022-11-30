Сегодня - последний осенний день в этом году, уже завтра наступит календарная зима. О том, что произошло в среду, 30 ноября, в Латвии и мире - в нашей ежедневной подборке.
Главное за 30 ноября ⟩ Разговор о русофобии, скандал с новым радио и открытие цирковой арены в Риге
Новости Латвии:
Латвийская торгово-промышленная палата в мае этого года организовала кампанию по сплочению общества под названием "Мы - жители Латвии". А преподаватель и экс-журналист LTV Фредерик Озолс написал резонансный пост о русофобии в Латвии, чем вызвал лавину как критики, так и восхищения. В эфире "Кто вам платит?" обсудили, что объединяет и разъединяет общество Латвии и каковы последствия этого для экономической и культурной жизни страны.
АО Latvijas gāze обеспечило запасы природного газа для своих клиентов до середины 2023 года, сообщил агентству LETA председатель правления предприятия Айгар Калвитис. "Домохозяйства могут быть уверены в том, что этой зимой природного газа будет достаточно", - заверил он.
В среду, 30 ноября, в соцсетях распространялось видео, на котором запечатлено, как в Плявниеках, на перекрестке улиц Сахарова и Келдыша, водитель BMW X5 совершил аварию и покинул место происшествия.
"Латвия. Восьмой год войны. Спи***ли лого и "не побрезговали". От наполнения тошнит. Отчаяние и ярость. Как? Как такое возможно?". Так появление в Латвии новой радиостанции прокомментировала ведущая украинского Radio ROKS Соня Сотник. Что произошло?
Рижская дума в среду, 30 ноября, решила изменить правила, позволив позже сообщать поставщику питания о том, что ребенок не будет обедать в школе.
Билеты на XXVII Вселатвийский праздник песни и XVII праздник танца поступят в продажу в марте следующего года, а их цены вырастут примерно на 30%, сообщила сегодня на заседании совета Праздника песни и танца исполнительный директор праздника Дайна Маркова.
В Рижском цирке в среду, 30 ноября, в 12:00 открылась реконструированная цирковая арена, сообщила представитель Рижского цирка Зане Волкинштейне.
Федеральное бюро по расследованию авиационных происшествий Германии опубликовало отчет о произошедшей недалеко от Вентспилса авиакатастрофе. В катастрофе погибли все находившиеся на борту. Об этом сообщает портал Rus.LSM.
За рубежом:
Президент России Владимир Путин в очередной раз сообщил, что необходимо добиться того, чтобы россияне больше не жили в трущобах - устаревшем и аварийном жилье. Такое требование Путин регулярно повторяет вот уже 15 лет, пишет The Insaider.
Работник посольства Украины в столице Испании Мадриде получил легкие ранения в результате взрыва, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Казахстана высказал идею формирования трехстороннего газового союза, в который были бы вовлечены Россия, Казахстан и Узбекистан. Эта идея не вызвала большого энтузиазма в Астане, сообщает The Moscow Times.
Пожар на площади 100 квадратных метров произошел в Перми на ТЭЦ-9. Над городом видны огромные клубы дыма, об этом сообщает Telegram-канал "Новая газета Европа".
Поскольку Украина пытается обеспечить противовес российским атакам на критически важные объекты инфраструктуры, страны НАТО должны разрешить Киеву использовать оружие для ударов по военным объектам на территории России, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в кулуарах встречи министров иностранных дел стран НАТО.
В субботу утром, 26 ноября, водитель, направлявшийся в Вильянди, у порта Ойу подобрал 14-летнюю девочку, которую оставили посреди ночи в лесу возле Лейе. Девочка, на которой была только легкая одежда, пробыла на морозе пять часов, пишет Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
"Все, свобода! Я больше не ассоциируюсь с "политически значимым лицом!" - об этом 1 ноября в Twitter написала Диана Иелея - супруга политика, бывшего депутата Сейма, министра внутренних дел Марии Голубевой.
"Ваш личный альтернативный Иисус. Возможности форм жизни в мультивселенной безграничны". Так звучит часть описания выставки эстонского художника Сандера Раудсеппа в Даугавпилсском арт-центре им. Марка Ротко. Меньше чем через месяц после открытия она стала причиной настоящего арт-скандала во втором по величине городе Латвии. Что произошло? RUS TVNET разбирался в конфликте на всех уровнях.
В социальных сетях обратили внимание на приключенческий анимационный фильм от Disney "Странный мир". Несколько дней назад инфлюенсер и помощница депутата Майя Арманева ("Латвия на первом месте") поделилась в своем Instagram-аккаунте мнением в связи с полученными ею жалобами от родителей на содержание этого мультфильма. Все потому, что в нем показаны однополые отношения. Арманева считает, что родители имеют право быть в курсе, если в фильме рассказывается о таких отношениях.
Министерство образования и науки планирует через четыре года потребовать изучения во всех учебных заведениях как второго иностранного одного из языков Европейского союза (ЕС) или иностранного языка, изучение которого регулируется заключенными межправительственными соглашениями в сфере образования. Это означает, что русский язык как второй иностранный в школах нельзя будет изучать. Одни это предложение поддерживают, другие возражают, что язык не виновен в зверствах в Украине. Идею министерства изданию Privātā Dzīve прокомментировали известные в обществе люди.
Фотография двух альпак на заснеженном лугу была опубликована вчера, 29 ноября, на странице Latvijas Pasts в Facebook.
По всей Латвии вовсю продолжаются работы по украшению городов к зимним праздникам. Лиепая не стала исключением и на минувших выходных окрасилась в рождественские цвета. Смотрите фото!
Ученый Пол Генри Наргеолет нырял возле затонувшего "Титаника" более 30 раз. Когда в 1998 году он погрузился под воду, чтобы посмотреть на него, то заметил на своем гидролокаторе некий сигнал рядом с затонувшим кораблем. Все эти годы никому не удавалось выяснить, что это такое. Предполагалось, что это могли быть обломки другого корабля, какое-то геологическое образование или что-то совсем иное, сообщало этой осенью издание Science Alert.
Еще недавно мы писали, что королю Карлу III по душе картошка наипростейшего приготовления. А теперь стало известно, какое эксклюзивное блюдо в Букингемском дворце и других резиденциях под запретом.
В первом выпуске ток-шоу скандального режиссера Дж. Дж. Джилинджера Dziļi ar Džili состоялся откровенный разговор с актрисой Линдой из порноиндустрии. Настало время второй гостьи программы - Лиене Ушаковой!
На Гавайских островах начал извергаться вулкан Мауна-Лоа - крупнейший в мире из действующих. Извержение произошло впервые за 38 лет. Оно окрасило небо над Гавайями в красноватый оттенок. Читательнице TVNET Ливе Макинрой (Liva McInroy) удалось сделать уникальные кадры извержения.
В 2015 году Дэвид Хоул занимался любительскими раскопками недалеко от Мельбурна, Австралия. Вооружившись металлоискателем, мужчина обнаружил нечто необычное - очень тяжелый "камень", рассказывает Science Alert.
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