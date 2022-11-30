Главное за 30 ноября ⟩ Разговор о русофобии, скандал с новым радио и открытие цирковой арены в Риге

Министерство образования и науки планирует через четыре года потребовать изучения во всех учебных заведениях как второго иностранного одного из языков Европейского союза (ЕС) или иностранного языка, изучение которого регулируется заключенными межправительственными соглашениями в сфере образования. Это означает, что русский язык как второй иностранный в школах нельзя будет изучать. Одни это предложение поддерживают, другие возражают, что язык не виновен в зверствах в Украине. Идею министерства изданию Privātā Dzīve прокомментировали известные в обществе люди.

Фотография двух альпак на заснеженном лугу была опубликована вчера, 29 ноября, на странице Latvijas Pasts в Facebook.

По всей Латвии вовсю продолжаются работы по украшению городов к зимним праздникам. Лиепая не стала исключением и на минувших выходных окрасилась в рождественские цвета. Смотрите фото!

Ученый Пол Генри Наргеолет нырял возле затонувшего "Титаника" более 30 раз. Когда в 1998 году он погрузился под воду, чтобы посмотреть на него, то заметил на своем гидролокаторе некий сигнал рядом с затонувшим кораблем. Все эти годы никому не удавалось выяснить, что это такое. Предполагалось, что это могли быть обломки другого корабля, какое-то геологическое образование или что-то совсем иное, сообщало этой осенью издание Science Alert.

Еще недавно мы писали, что королю Карлу III по душе картошка наипростейшего приготовления. А теперь стало известно, какое эксклюзивное блюдо в Букингемском дворце и других резиденциях под запретом.

В первом выпуске ток-шоу скандального режиссера Дж. Дж. Джилинджера Dziļi ar Džili состоялся откровенный разговор с актрисой Линдой из порноиндустрии. Настало время второй гостьи программы - Лиене Ушаковой!

На Гавайских островах начал извергаться вулкан Мауна-Лоа - крупнейший в мире из действующих. Извержение произошло впервые за 38 лет. Оно окрасило небо над Гавайями в красноватый оттенок. Читательнице TVNET Ливе Макинрой (Liva McInroy) удалось сделать уникальные кадры извержения.

В 2015 году Дэвид Хоул занимался любительскими раскопками недалеко от Мельбурна, Австралия. Вооружившись металлоискателем, мужчина обнаружил нечто необычное - очень тяжелый "камень", рассказывает Science Alert.