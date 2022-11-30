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У Рауны в аварию попал автобус

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rus.tvnet.lv
У Рауны в аварию попал автобус
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Фото: Evija Trifanova/LETA

На автодороге Приекули - Рауна (Р28, 17,2 км) у Рауны в аварию попал автобус, сообщает Latvijas Valsts ceļi.

По информации Государственной полиции, движение на месте происшествия было блокировано, однако теперь оно восстановлено.

Объехать место аварии можно через Рауну.

В Госполиции сообщили, что информация о дорожно-транспортном происшествии поступила около шести часов вечера. Автобус соскользнул в кювет, загородив проезжую часть. По предварительной информации, пострадавших в результате аварии нет.

В настоящее время на месте происшествия работают аварийные службы, чтобы вытащить автобус и освободить проезжую часть.

Согласно первоначальной информации, в автобусе находились четыре человека.

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