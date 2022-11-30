У Рауны в аварию попал автобус

По информации Государственной полиции, движение на месте происшествия было блокировано, однако теперь оно восстановлено.

Объехать место аварии можно через Рауну.

‼️🚌Uz autoceļa Priekuļi-Rauna (P28, 17,2. km) pie Raunas avarējis autobuss. @Valsts_policija informē, ka negadījuma vietā satiksme bloķēta. Apbraukšana caur Raunu. Brauciet uzmanīgi! pic.twitter.com/AnSTAP5Dxc — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) November 30, 2022

В Госполиции сообщили, что информация о дорожно-транспортном происшествии поступила около шести часов вечера. Автобус соскользнул в кювет, загородив проезжую часть. По предварительной информации, пострадавших в результате аварии нет.

В настоящее время на месте происшествия работают аварийные службы, чтобы вытащить автобус и освободить проезжую часть.

Согласно первоначальной информации, в автобусе находились четыре человека.