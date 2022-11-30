У членов НАТО имеется моральное обязательство не только продолжать, но даже увеличивать двустороннюю и совместную военную поддержку Украины, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте.
Ринкевич: страны НАТО "морально обязаны" увеличить военную помощь Украине
Как сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД), во время обсуждения поддержки Украины Ринкевич заявил, что эскалация со стороны России, в том числе массированные ракетные удары по украинским городам и объектам критической инфраструктуры, а также безответственная ядерная риторика являются признаками того, что Россия не смогла достичь своих стратегических целей.
По словам министра, страны НАТО должны помогать гражданскому населению Украины, особенно в зимний период, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу. Он заявил, что вместе с министрами иностранных дел стран Балтии и Северной Европы в Киеве ознакомился с трагическими последствиями ударов России по гражданским объектам и объектам критической инфраструктуры.
"Мы должны объединить усилия, чтобы помочь восстановить инфраструктуру Украины, которая сильно пострадала из-за атак России. Латвия будет продолжать поддерживать Украину политически и практически, оказывая помощь украинскому энергетическому сектору, пока это необходимо. Мы призываем всех союзников поступать так же", - сказал Ринкевич.
Говоря о России, министр иностранных дел заявил, что угроза евроатлантической безопасности с ее стороны не уменьшилась. Он подчеркнул, что Россия остается самой серьезной и непосредственной угрозой для НАТО в обозримом будущем. По словам Ринкевича, ответом на конфронтационный подход России, военные угрозы и гибридные действия должны быть повышение готовности и устойчивости, а также сильное сдерживание и оборона.
"Мы должны уменьшить нашу уязвимость и зависимость, а также увеличить инвестиции в оборону. Латвия продолжает инвестировать в развитие военного потенциала и инфраструктуры для укрепления восточного фланга НАТО и благодарна союзникам за их присутствие в Латвии", - сказал министр.
Говоря о Китае, министр отметил, что в последние годы альянс приложил значительные усилия для понимания амбиций Китая и соотношения его политики с интересами, безопасностью и ценностями НАТО.
"Мы должны продолжать соответствующим образом корректировать нашу реакцию. Поведение и напористость Китая на глобальном и региональном уровнях создают проблемы и риски для нашей безопасности. Мы должны продолжать тщательно оценивать стратегическое партнерство между Китаем и Россией, которое может иметь непредсказуемые геополитические последствия", - подчеркнул Ринкевич.
Министр также признал, что альянс в одиночку не может решить сложные задачи, связанные с Китаем, поэтому Латвия поддерживает углубленное сотрудничество с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европейском союзе.
В ходе встречи министров иностранных дел стран НАТО Ринкевич вместе с коллегами из Эстонии и Литвы встретился с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли. В ходе встречи Ринкевич высоко оценил вклад Великобритании в укрепление безопасности Балтийского региона, а также выразил заинтересованность в повышении оперативной совместимости вооруженных сил и двустороннем сотрудничестве в области обороны.
Ринкевич также провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским, на которой поблагодарил Чехию за участие в боевой группе НАТО в Латвии и выразил желание углубить военное сотрудничество двух стран.
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