Ринкевич: страны НАТО "морально обязаны" увеличить военную помощь Украине

"Мы должны уменьшить нашу уязвимость и зависимость, а также увеличить инвестиции в оборону. Латвия продолжает инвестировать в развитие военного потенциала и инфраструктуры для укрепления восточного фланга НАТО и благодарна союзникам за их присутствие в Латвии", - сказал министр.

Говоря о Китае, министр отметил, что в последние годы альянс приложил значительные усилия для понимания амбиций Китая и соотношения его политики с интересами, безопасностью и ценностями НАТО.

"Мы должны продолжать соответствующим образом корректировать нашу реакцию. Поведение и напористость Китая на глобальном и региональном уровнях создают проблемы и риски для нашей безопасности. Мы должны продолжать тщательно оценивать стратегическое партнерство между Китаем и Россией, которое может иметь непредсказуемые геополитические последствия", - подчеркнул Ринкевич.

Министр также признал, что альянс в одиночку не может решить сложные задачи, связанные с Китаем, поэтому Латвия поддерживает углубленное сотрудничество с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европейском союзе.

В ходе встречи министров иностранных дел стран НАТО Ринкевич вместе с коллегами из Эстонии и Литвы встретился с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли. В ходе встречи Ринкевич высоко оценил вклад Великобритании в укрепление безопасности Балтийского региона, а также выразил заинтересованность в повышении оперативной совместимости вооруженных сил и двустороннем сотрудничестве в области обороны.

Ринкевич также провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским, на которой поблагодарил Чехию за участие в боевой группе НАТО в Латвии и выразил желание углубить военное сотрудничество двух стран.