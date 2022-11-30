Киев попросил на саммите НАТО системы ПВО "Пэтриот" и танки. Союзники обещали поддержку, но без деталей

Райдер также сказал, что вопрос предоставления комплексов "Пэтриот" Украине другими государствами - это их суверенное право, однако США ожидают, что решение будет приниматься после обсуждения со всеми союзниками по НАТО.

Во вторник на сообщения о переговорах по вопросу о поставках систем "Пэтриот" весьма бурно отреагировал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он назвал НАТО "криминальным сообществом" и написал в своем телеграм-канале, что "если НАТО снабдит украинских фанатиков системами Patriot вместе с персоналом, они немедленно станут законными целями для наших вооруженных сил". Из сообщения неясно, что Медведев подразумевает под целями - системы Patriot, украинские войска или персонал НАТО.

Советское оружие

При этом глава Госдепартамента США Энтони Блинкен подтвердил телеканалу Си-эн-эн, что страны НАТО намерены инвестировать в производство боеприпасов для вооружений советского образца, которые остаются на вооружении украинской армии. Таким образом Вашингтон хочет частично восполнить недостаток боеприпасов. "Мы рассматриваем все варианты, чтобы обеспечить [украинскую армию] тем, что ей нужно и что для нее будет эффективно. Сюда входят и системы вооружений советской эпохи, которые находятся на вооружении ВСУ десятилетиями - например, мы обеспечиваем поставку боеприпасов для таких вооружений. В ряде случаев это значит, что нужно производить что-то, что уже давно не производится", - сказал Блинкен.

В воскресенье газета New York Times сообщила, что члены альянса обсуждают возможность инвестиций в старые заводы в Чехии, Словакии и Болгарии, чтобы возобновить производство артиллерийских снарядов советской эпохи.

Саммит министров иностранных дел стран НАТО проходил в Бухаресте и продлился два дня.

По его результатам Кулеба также назвал стратегической ошибкой решение альянса не принимать в свои ряды Украину в 2008 году и подчеркнул, что рассмотрение нынешней заявки страны не нужно откладывать до окончания войны.