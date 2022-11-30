Незабитый пенальти Месси и драма Мексики

Сборная Аргентины обыграла команду Польши со счётом 2:0. В первом тайме Аргентина полностью превзошла сборную Польши, но забить так и не смогла. Реальную возможность отличиться имел Лионель Месси, но лидер аргентинцев не смог реализовать 11-метровый - пенальти отразил голкипер Войцех Щенсны.

32-летний Щенсны - третий вратарь в истории, отразивший два пенальти на одном чемпионате мира (до этого поляк отразил пенальти в матче с Саудовской Аравией). Ранее это удавалось американцу Брэду Фриделю (2002) и поляку Яну Томашевскому (1974).

Во втором тайме Аргентина сразу же взялась за дело и в первой же атаке на 46-й минуте открыла счёт - Науэль Молина с правого фланга прострелил к 11-метровой отметке, откуда Алексис Макаллистер в касание низом направил мяч в угол ворот. На 68-й минуте Хулиан Альварес укрепил преимущество команды Лионеля Скалони.