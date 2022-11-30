Сборные Аргентины и Польши вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре.
Незабитый пенальти Месси и драма Мексики
Сборная Аргентины обыграла команду Польши со счётом 2:0. В первом тайме Аргентина полностью превзошла сборную Польши, но забить так и не смогла. Реальную возможность отличиться имел Лионель Месси, но лидер аргентинцев не смог реализовать 11-метровый - пенальти отразил голкипер Войцех Щенсны.
32-летний Щенсны - третий вратарь в истории, отразивший два пенальти на одном чемпионате мира (до этого поляк отразил пенальти в матче с Саудовской Аравией). Ранее это удавалось американцу Брэду Фриделю (2002) и поляку Яну Томашевскому (1974).
Во втором тайме Аргентина сразу же взялась за дело и в первой же атаке на 46-й минуте открыла счёт - Науэль Молина с правого фланга прострелил к 11-метровой отметке, откуда Алексис Макаллистер в касание низом направил мяч в угол ворот. На 68-й минуте Хулиан Альварес укрепил преимущество команды Лионеля Скалони.
В параллельном матче группы "С" Мексика выиграла у Саудовской Аравии. Матч прошёл на стадионе "Лусаил Айконик" и завершился победой мексиканцев со счётом 2:1. В составе победителей отличились Энри Мартина и Луиса Чавеса, а у саудовцев точный удар на счету Салема Аль-Давсари.
По итогам трёх туров сборная Аргентины набрала 6 очков и вышла в плей-офф с первого места. Поляки набрали 4 очка и пробились в 1/8 финала ЧМ-2022, заняв второе место в группе. Столько же очков у Мексики, которая уступила Польше по разнице забитых и пропущенных мячей (2-2 у Польши, 2-3 - у Мексики). Последнее место в группе заняла Саудовская Аравия (3 очка).
Сборная Мексики не смогла выйти в плей-офф впервые с 1978 года.
В 1/8 финала сборная Польши 4 декабря сыграет против команды Франции, а Аргентина 3 декабря встретится с Австралией.
1 декабря на ЧМ-2022 в Катаре пройдёт четыре матча:
- 17:00, Канада - Марокко
- 17:00, Хорватия - Бельгия
- 21:00, Япония - Испания
- 21:00, Коста-Рика - Германия
За ходом чемпионата мира по футболу можно следить здесь!
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