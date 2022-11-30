Бои за Бахмут: почему Россия так упорно стремится захватить этот город?

Тогда же начались регулярные обстрелы Бахмута. Большинство из 70 тысяч жителей бежали, остались в основном старики. Воды и электричества в городе нет, многие здания разрушены.

В начале лета российской армии удалось взять Северодонецк и Лисичанск, но на подступах к Бахмуту наступление захлебнулось - оборонительные рубежи оказались настолько мощными, что даже многократный перевес в артиллерии ничего российской армии не дал.

Сейчас ситуация на фронте изменилась - группировка в Изюме, которая, по замыслу российского командования, должна была пробиваться навстречу наступающим со стороны Попасной российским частям, отступила и держит оборону на рубеже Сватово - Кременная, территория к востоку и юго-востоку от Харькова очищена, непосредственной угрозы Славянску и Краматорску нет. Однако российские атаки на Бахмут не прекращаются, а в последние недели даже усилились.

Российские источники сообщают об успехах армии РФ на Бахмутском направлении, в частности, о взятии нескольких сел к югу от города. Отдельные российские военкоры и вовсе заявляют об обвале фронта и скором окружении украинской группировки.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что Россия преувеличивает свои достижения - ничто не предвещает неминуемого окружения Бахмута.