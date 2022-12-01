Жительнице дома в Болдерае, где обвалился потолок, не дают забрать кота

По словам жительницы, ее кота зовут Арчи, это четырехлетний шотландский вислоухий.

"Сразу не могла забрать кота потому, что все произошло спонтанно. У меня был маленький ребенок и пожилой человек, которых надо было собрать и вывести. Полиция сказала срочно брать документы и на выход, не объясняя никакой причины, упомянув только, что это экстренная ситуация", - рассказывает пострадавшая.

Она добавила, что позже их пустили домой, но на слишком короткий срок.

"Мама в тот же день возвращалась домой и пыталась найти кота, чтобы забрать его. В итоге впустили ее только в сопровождении пожарного на непродолжительное время. Видимо, от испуга кот где-то забился так, что мама не смогла его найти, а время было ограничено. Все, что она смогла сделать, это насыпать корм и налить воды, чтобы животное не погибло от голода и жажды", - сообщила хозяйка кота.

Дальнейшие попытки попасть в дом обернулись неудачей, потому что спасатели не пускают туда жильцов, пока ситуация не оценена полностью. Кроме того, до сих пор не известно, когда будет возможность попасть домой.

"30 ноября мы приходили дважды к дому. С утра был полицейский экипаж, который сказал, что до оценки ситуации попасть в подъезд возможности нет. А когда мы пришли днем, экипаж уже отсутствовал и дверь подъезда была блокирована", - заявила хозяйка.

Напомним, из-за обрушения потолка из жилого дома были эвакуированы 23 человека. Речь идет о доме по адресу улица Стурманю, 3. По предварительной информации, в пятиэтажном здании откололась и упала на чердак панель крыши. В результате треснул потолок 5-го этажа.