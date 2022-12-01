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Без электричества остались 2600 клиентов Sadales tīkls в Лиепае; проблема решается

rus.tvnet.lv
Без электричества остались 2600 клиентов Sadales tīkls в Лиепае; проблема решается
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Электросчетчик. Иллюстративное фото
Электросчетчик. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В Лиепае, в окрестностях бульвара Атмодас и улиц Генерала Баложа, Катедралес и Балтияс, нарушено электроснабжение у около 2600 клиентов Sadales tīkls, проинформировали представители предприятия.

Сегодня, в 9:42, зарегистрировано технологическое нарушение в электросети среднего напряжения, которое повлияло на около 2600 клиентов Sadales tīkls в Лиепае - в окрестностях бульвара Атмодас и улиц Генерала Баложа, Катедралес и Балтияс.

Оперативная рабочая бригада Sadales tīkls незамедлительно начала локализацию повреждения, чтобы всем клиентам возобновить поставку электроэнергии по возможности быстрее.

Причина нарушений электроснабжения выясняется.

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