В Лиепае, в окрестностях бульвара Атмодас и улиц Генерала Баложа, Катедралес и Балтияс, нарушено электроснабжение у около 2600 клиентов Sadales tīkls, проинформировали представители предприятия.
Без электричества остались 2600 клиентов Sadales tīkls в Лиепае; проблема решается
Без электричества остались 2600 клиентов Sadales tīkls в Лиепае; проблема решается
Сегодня, в 9:42, зарегистрировано технологическое нарушение в электросети среднего напряжения, которое повлияло на около 2600 клиентов Sadales tīkls в Лиепае - в окрестностях бульвара Атмодас и улиц Генерала Баложа, Катедралес и Балтияс.
Оперативная рабочая бригада Sadales tīkls незамедлительно начала локализацию повреждения, чтобы всем клиентам возобновить поставку электроэнергии по возможности быстрее.
Причина нарушений электроснабжения выясняется.
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