Без электричества остались 2600 клиентов Sadales tīkls в Лиепае; проблема решается

Сегодня, в 9:42, зарегистрировано технологическое нарушение в электросети среднего напряжения, которое повлияло на около 2600 клиентов Sadales tīkls в Лиепае - в окрестностях бульвара Атмодас и улиц Генерала Баложа, Катедралес и Балтияс.