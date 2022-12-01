Фото ⟩ Прокремлевский активист Бенес Айо сообщил, что получил гражданство России

Ранее суд Видземского предместья Риги приговорил Айо к двум годам и шести месяцам лишения свободы, а также условному надзору на один год. 19 октября прошлого года Рижский окружной суд оставил приговор суда первой инстанции без изменений.

Суд признал Айо виновным в преступлениях, предусмотренных статьями 81, 82 и 83 Уголовного закона, то есть за призыв действовать против латвийского государства, а также за публичный призыв действовать против национальной независимости, суверенитета Латвии и территориального единства.

Когда Айо должен был предстать перед судом, он бежал в самопровозглашенную "Луганскую Народную Республику", но позже переехал в Россию.

С февраля 2015 года Уголовный закон запрещает незаконное участие в вооруженном конфликте на территории иностранных государств, поэтому Служба государственной безопасности начала новый уголовный процесс в отношении Айо за ведение войны в Донбассе на стороне России.

В 2019 году Айо был задержан в поселке Яренск, Россия, куда он приехал, чтобы поддержать активистов-экологов, выступающих против строительства полигона в поселке Шиес. Однако позже Россия отказала латвийским властям в экстрадиции Айо и предоставила активисту убежище.

Когда-то Айо был известен в Латвии как член неофашистской Национал-большевистской партии, затем вступил в Коммунистическую партию так называемой Донецкой республики.