Фёдор Смолов расстался с внучкой Бориса Ельцина

Издание отмечает, что 20-летняя девушка удалила все совместные фотографии со спортсменом в соцсетях. При этом в Instagram Юмашевой появились снимки, на которых её обнимает другой мужчина. А самого Смолова заметили на отдыхе в компании супругов Мамаевых - Павла и Надежды.

Смолов начал встречаться с Юмашевой, когда той было 17 лет. Дождавшись совершеннолетия девушки, в январе 2020 года футболист сделал ей предложение.

В планах пары было сыграть свадьбу на острове Сент-Барт в Карибском море, где у семьи Юмашевой есть собственная вилла, но свадьба так и не состоялась. Причина расставания влюбленных неизвестна, так как они не любят делиться своей личной жизнью.

Отметим, что ещё недавно в интервью Насте Ивлеевой Смолов рассказывал о своих отношениях с Марией. Спортсмен уверял, что у них полное взаимопонимание. К слову, девушка даже была не против его посещений стриптиз-клубов.

Мария Юмашева - младшая из внучек Бориса Ельцина, дочь экс-главы администрации президента России Валентина Юмашева и экс-советника президента Татьяны Юмашевой.

Она родилась 14 апреля 2002 года в Лондоне и всю жизнь прожила за границей. Также известно, что девушка окончила элитную школу Theresianum в Австрии и разговаривает на английском, немецком и французском языках.